Лолита Милявская рассказала о последствиях развода

Лолита Милявская дала откровенное интервью. Она рассказала, что придумывает проблемы и накручивает себя, а также высказалась о последствиях развода.

В начале 2017 года Лолита Милявская порядком перепугала общественность своим страшным рассказом о том, как ее молодой муж Дмитрий попал в секту. Решив заняться личностным ростом, супруг певицы оказался в группе, где из людей вытягивали деньги и отстраняли от близких. К счастью, артистка вовремя заметила, что с ее мужем происходит что-то странное и, выяснив подробности, смогла вытащить его из западни.

"У меня с Димкой все хорошо. Счастье, что у меня такой муж. Сейчас сижу и думаю: "Какая же я счастливая!" Иногда, конечно, как и все женщины, я придумываю проблемы, накручиваю себя. Порой такой сволочью бываю! Но теперь я изменилась. Начала дорожить каждым днем. Все страшнее терять людей, которых ты знаешь и обожаешь. Наверное, я буду сейчас очень хорошей женой. Лучше, чем была восемь лет назад и предыдущие разы. Это понимание семейных ценностей с возрастом приходит", – заключила Лолита.

Зашла речь и о творчестве. Милявская прокомментировала травлю, которая преследует запевшую ведущую "Дома-2" Ольгу Бузову. Эксцентричная артистка встала на защиту товарки, объяснив, что Олино творчество является последствием развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.

"Слушайте, нормальная она баба. Ну заносит ее иногда! Так же, как и всех, кто пережил большой стресс и развод. У меня тоже такое бывало. Ничего плохого про Бузову говорить не буду. Последствия развода у любого человека могут длиться долго, поэтому давайте оставим ее в покое. Пусть она занимается тем, чем хочет. Она ничего плохого не делает – песни поет! Вот пусть и продолжает!" – цитирует Лолиту Милявскую "Собеседник".