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Градский признался в зависти бывшему мужу Пугачевой

Александр Градский. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Бывший супруг Аллы Пугачевой Александр Стефанович получил неожиданное признание от певца Александра Градского. Тот заявил, что завидовал Стефановичу, ведь его всю жизнь окружали привлекательные женщины.
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Александр Стефанович уверен: для того, чтобы понять, какой человек Александр Градский, с ним нужно пообщаться. "Он необыкновенно обаятельный, рядом с ним тепло. Кстати, недавно я нашел автограф Саши Градского. Он мне когда-то написал: "Саша, я тебя люблю, но должен сказать, что я тебя и ненавижу. Всю жизнь завидовал тебе, что рядом с тобой были такие прекрасные женщины". И поставил автограф. Я ему тут позвонил, мол, представляешь, что ты мне написал. Он в ответ: "У! Это точно!" И стал перечислять всех, кто у меня был: длинный список, в кого он был влюблен, а эти девушки мне оказывали внимание!" – рассказал Стефанович.

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Причем режиссер подчеркнул, что речь идет не о знаменитостях. "У меня были девушки – модели, одна "Мисс Вселенная", которые славились ослепительной красотой", – похвалился бывший муж Пугачевой, при этом отметив, что и у самого Градского были красивые жены.

Отметим, что артист был официально женат трижды, его второй супругой являлась актриса Анастасия Вертинская. Сейчас Градский состоит в отношениях с бывшей моделью Мариной Коташенко, которая моложе его на 31 год. Певец не раз говорил в интервью, что ему невероятно повезло, что такая красивая девушка выбрала его, ведь с ее данными она могла найти себе партию и повыгоднее.

Градский и Коташенко вместе более десяти лет. Она получила актерское образование и теперь играет в театре, а также на ее счету небольшие роли в сериалах. А еще Марина выучилась на юриста. Коташенко объяснила, что не хочет полагаться на влияние Градского и желает всего добиваться сама.

Марина Коташенко. Кадр из фильма "Два отца и два сына"

Впрочем, пока Марина сидит дома. Три года назад она подарила Градскому сына, которого назвали Александр. "Мне хочется видеть, как Сашуля растет. Это уже никогда не вернется: упустишь – и все", – объяснила Коташенко, которая отвергает все рабочие предложения. Марина рассказала, что сын хорошо разговаривает, даже читает стихи, поет и играет на гитаре. Причем настоящей.

Семья живет в большом особняке в подмосковном поселке Новоглаголево. В воспитании сына Марине помогает няня. Однако это не значит, что избранница Градского с утра до вечера занимается домашним хозяйством. "Знаете, у Александра Борисовича очень большой дом. Чтобы содержать такое жилье, нужен персонал. Поэтому, помимо няни, есть помощники по дому и по хозяйству. Она жена знаменитого и состоятельного человека. Не будет же она сама там чистить картошку, рояли протирать или бассейн чистить. Ее забота – ребенок. Ну и Градский, как любой мужчина, тоже любит внимание и заботу", – цитирует журналиста, бывшего ведущего программы "Взгляд", автора книги о Градском Евгения Додолева сайт "Комсомольская правда".

Неизвестно, знакомы ли с маленьким Сашей старшие дети Градского сын Даниил и дочь Мария. Они не пересекаются. Мария живет с возлюбленным в Майами, а сын Даниил помогает отцу с театром. "Нет, Даниил не выступает, а занимается сайтом театра", – уточнил Додолев.

Автор: Наталья Аряева20 сентября 2017, 10:33
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