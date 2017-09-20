Градский признался в зависти бывшему мужу Пугачевой

Бывший супруг Аллы Пугачевой Александр Стефанович получил неожиданное признание от певца Александра Градского. Тот заявил, что завидовал Стефановичу, ведь его всю жизнь окружали привлекательные женщины.

Александр Стефанович уверен: для того, чтобы понять, какой человек Александр Градский, с ним нужно пообщаться. "Он необыкновенно обаятельный, рядом с ним тепло. Кстати, недавно я нашел автограф Саши Градского. Он мне когда-то написал: "Саша, я тебя люблю, но должен сказать, что я тебя и ненавижу. Всю жизнь завидовал тебе, что рядом с тобой были такие прекрасные женщины". И поставил автограф. Я ему тут позвонил, мол, представляешь, что ты мне написал. Он в ответ: "У! Это точно!" И стал перечислять всех, кто у меня был: длинный список, в кого он был влюблен, а эти девушки мне оказывали внимание!" – рассказал Стефанович.

Причем режиссер подчеркнул, что речь идет не о знаменитостях. "У меня были девушки – модели, одна "Мисс Вселенная", которые славились ослепительной красотой", – похвалился бывший муж Пугачевой, при этом отметив, что и у самого Градского были красивые жены.

Отметим, что артист был официально женат трижды, его второй супругой являлась актриса Анастасия Вертинская. Сейчас Градский состоит в отношениях с бывшей моделью Мариной Коташенко, которая моложе его на 31 год. Певец не раз говорил в интервью, что ему невероятно повезло, что такая красивая девушка выбрала его, ведь с ее данными она могла найти себе партию и повыгоднее.

Градский и Коташенко вместе более десяти лет. Она получила актерское образование и теперь играет в театре, а также на ее счету небольшие роли в сериалах. А еще Марина выучилась на юриста. Коташенко объяснила, что не хочет полагаться на влияние Градского и желает всего добиваться сама.

Впрочем, пока Марина сидит дома. Три года назад она подарила Градскому сына, которого назвали Александр. "Мне хочется видеть, как Сашуля растет. Это уже никогда не вернется: упустишь – и все", – объяснила Коташенко, которая отвергает все рабочие предложения. Марина рассказала, что сын хорошо разговаривает, даже читает стихи, поет и играет на гитаре. Причем настоящей.

Семья живет в большом особняке в подмосковном поселке Новоглаголево. В воспитании сына Марине помогает няня. Однако это не значит, что избранница Градского с утра до вечера занимается домашним хозяйством. "Знаете, у Александра Борисовича очень большой дом. Чтобы содержать такое жилье, нужен персонал. Поэтому, помимо няни, есть помощники по дому и по хозяйству. Она жена знаменитого и состоятельного человека. Не будет же она сама там чистить картошку, рояли протирать или бассейн чистить. Ее забота – ребенок. Ну и Градский, как любой мужчина, тоже любит внимание и заботу", – цитирует журналиста, бывшего ведущего программы "Взгляд", автора книги о Градском Евгения Додолева сайт "Комсомольская правда".

Неизвестно, знакомы ли с маленьким Сашей старшие дети Градского сын Даниил и дочь Мария. Они не пересекаются. Мария живет с возлюбленным в Майами, а сын Даниил помогает отцу с театром. "Нет, Даниил не выступает, а занимается сайтом театра", – уточнил Додолев.