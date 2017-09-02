Пелагея потеряла сон из-за нервов

Певица Пелагея рассказала о своих эмоциях перед стартом очередного сезона шоу "Голос". На откровенную беседу артистку вывел Иван Ургант в своей вечерней программе.

"Я потеряла сон", – честно призналась Пелагея.

По словам певицы, она очень сильно переживала перед стартом нового "Голоса". "Я вообще достаточно нервическая… Я очень ответственно отношусь к тому, что меня будет очень много в телевизоре, особенно в эти выходные. Мне бы хотелось не раздражать", – пояснила артистка.

При этом Пелагея отметила, что скучала по "Голосу", по атмосфере проекта, и хотела вернуться.

"Я не знаю, как заманивают остальных моих друзей, но меня особо не надо было заманивать. Проходит несколько месяцев, я хожу, скучаю. И говорю: "Да ладно…" Сама, конечно, не звоню, выжидаю", – заявила певица.

Однако Пелагея признала, что в какой-то момент она просто устала от шоу. "Я не смотрела "Голос" два года, потому что устала от него. Ну честно, серьезно. Не то чтобы у меня был какой-то протест", – поведала артистка.

Публикация от Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant) Сен 1 2017 в 8:18 PDT

Напомним, шестой сезон шоу "Голос" стартовал 1 сентября. Претендентов на звание лучшего голоса России будет оценивать "золотой" состав жюри – Дима Билан, Леонид Агутин, Александр Градский и Пелагея.

