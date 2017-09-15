Что случилось с лицом Юлии Рутберг
Знаменитость посетила празднование 60-летия журналиста, фотографа Екатерины Рождественской в одном из столичных ресторанов. После светского мероприятия в соцсетях стали появляться фото. На некоторых изображена и 52-летняя Рутберг. Однако узнать ее можно лишь с большим трудом.
Странную метаморфозу заметили поклонники творчества актрисы – перемены видны невооруженным глазом. Лицо Юлии с точеными скулами и большими глазами теперь кажется несколько опухшим, а глаза приобрели миндалевидную форму.
Пользователи Сети бросились гадать, из-за чего внешность артистки так кардинально изменилась. "Что случилось с лицом моей любимой актрисы??? пластику сделала??? ни единой морщинки!!!" – написала одна из них в Twitter.
Актрису Юлию Рутберг не узнать! ��— Super (@newsuperru) 15 сентября 2017 г.
Поклонники сетуют, что пластическая операция лишила 52-летнюю знаменитость ее уникальной индивидуальности pic.twitter.com/NJuFXpl2op
Отметим, в начале сентября Рутберг появилась на сборе труппы Театра им. Вахтангова. Под руководством худрука Римаса Туминаса собрались знаменитости: Григорий Антипенко, Александр Олешко и другие.
Как писали Dni.Ru, ранее на вечере, посвященном 80-летию Дома актера, Юлия Рутберг мастерски спародировала телеведущую Ксению Собчак. "От Максима Виторгана родила я мальчугана и, оставшись светской львицей, стала меньше материться", – продекламировала артистка под общий смех.
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