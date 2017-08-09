Галкин и Пугачева посмеялись над бросившим Первый канал Малаховым

Заодно юморист плюнул на журналистку. Она вспомнила, как уходил и возвращался Максим, и сочла это провалом.

Максим Галкин – юморист от Бога. Он может посмеяться не только над коллегами, но и над собой, чем выгодно отличается от многих звезд. "Пусть говорят". Экстренный выпуск", – озаглавил он опубликованный в Instagram ролик. И снабдил его красноречивыми хештегами "#малахов #ушелвдекрет #МалаховУшелМожноСебяНеБеречь #невыдуманнаяИсторияКотораяВсехЗадолбала"

"Самая обсуждаемая новость – переход Андрея Малахова с Первого канала на "Россию", – сообщил Максим. – Я уважаю Малахова, но он задолбал своим переходом. Если ты уже решил уходить – уходи. Декрет – не декрет... Ну заплатили больше бабла – иди себе. Он напоминает мне героя Вицина в "Кавказской пленнице". Помните, как его колбасило между Никулиным и Моргуновым?! Я бы вообще не высказывался по этому поводу, если бы в каждой второй статье не вспоминали мой переход с Первого на "Россию". Критикесса с радио рассуждает: "У Галкина на "России" был провал!" Шесть сезонов "Танцев со звездами", мои суперрейтинговые юмористические концерты – это провал?! Да я на этот провал замок построил!"

На этой фразе Галкин показал свой особняк в подмосковной деревне Грязь. Шестиэтажное здание из красного кирпича, облицованное мрамором, подземный гараж на четыре машины, два дома для прислуги, оранжерея, зимний сад – все это обошлось ему в десять миллионов евро. Не считая участка площадью один гектар. По некоторым подсчетам, на внутреннюю отделку пародист потратил еще 30 миллионов евро.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Авг 9 2017 в 4:49 PDT

За кадром – смех Аллы Пугачевой. "Слышишь ты, критикесса, тьфу на тебя! Жена даже смеется! – заключил юморист. – Пойду окучивать сады, построенные с этого ужасного провала. А тебя, Андрей, ждем на Первом года через три, поверь моему опыту".