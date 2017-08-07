Бузову застукали в бассейне с американским манекенщиком

Уже неделю Ольга Бузова находится в США. Телеведущая успела посетить Лос-Анджелес и мировую столицу казино Лас-Вегас. Как выяснилось, Бузова полетела в Америку не отдыха ради, а с конкретной целью – снять клип на новую песню.

Интернет-паблик Super выложил снимок рабочего процесса. Судя по костюму телезвезды, клип на новую песню "Неправильная" будет откровенным. На фото бывшая участница "Дома-2" предстала в черном боди в бассейне – в объятиях американской модели. "Когда она уже перестанет клипы снимать и пожалеет наши глаза и уши", "С Бузовой мужики обнимаются только за деньги", – оставили ехидные комментарии недоброжелатели.

На странице самой Бузовой в Instagram фотографии со съемок вызвали по большей мере негативные отзывы и комментарии: "Ты еще совсем голой сфоткайся и поставь", "Боже, это разве красота? Мир докатился, думая, что жопа в кадре – это красиво! Ну и шла бы работать порнозвездой", "Простите, а где красота? Или о красоте сейчас понятия изменились? Природа – да, красивая природа, но, извините меня, жопа.... Нельзя было как-то поприличнее сесть? А в такой позе лучше на метлу садись".

Публикация от SUPER (@super.ru) Авг 7 2017 в 2:51 PDT

"Оль, ну правда некрасиво. Либо ракурс не тот, либо что... Непонятно. Ты красивая всегда, а тут как будто не ты", "Гадость не в попе, на мой взгляд. Поза какая-то неестественная, напряженная, словно на унитазе сидит верхом. Фотограф рукожоп явно", – отметили возмущенные интернет-пользователи.

Не так давно Ольга вызвала волну негодования, появившись на главном музыкальном событии этого лета – Europa Plus Live. Песню "Будет жарко" дуэтом с Настей Кудри она исполнила фактически в нижнем белье. По всей видимости, Бузова привыкла к постоянному осуждению и умышленно заставляет говорить о себе, причем не самые приятные вещи. Бывшая жена футболиста Дмитрия Тарасова зарекомендовала себя в качестве королевы провокации.