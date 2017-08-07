Собчак стесняется носить купальники на солнцепеке

Ксения Собчак предпочла отдыху в Европе солнечные пляжи Малибу. Там звезда вместе с мужем Максимом Виторганом наслаждается теплыми волнами Тихого океана.

Знаменитость балует поклонников, выкладывая в свой микроблог фото– и видеоотчеты с отдыха, а также делясь своими размышлениями. Судя по снимкам, опубликованным в Instagram, Ксюша то ли не любит, то ли стесняется появляться под солнечными лучами в купальнике.

На фото Собчак предстала в длинном полосатом халате. Возможно, звезда не хочет показывать свое тело из-за перемен, произошедших после родов. Фанаты предположили, что причиной скрывать фигуру под накидкой стало именно стеснение. Однако не исключено, что светская львица бережет свою белоснежную кожу.

Не одобрили подписчики и соломенную шляпу Ксюши. В целом они остались недовольным нарядом звезды, отметив, что в нем она выглядит существенно старше своих лет.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Авг 6 2017 в 7:56 PDT

"Спасатель Малибу, свободная касса, как бы говорю я этим жестом:)! Странное ощущение оставляет малибушный (или малибский?) стиль жизни: живешь в закрытой "Колонии Малибу", в деревянном домике за безумные деньги, под домиком пляж, в десяти минутах ходьбы магазины и три ресторана (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – делится Ксюша своими мыслями с подписчиками. Впечатления от отдыха в США у нее оказались неоднозначными.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Авг 5 2017 в 12:37 PDT

"Можно смотреть на старичков-миллионеров и на соседей (бывший муж Памелы Андерсон), а можно на серферов, так как купаться в таких волнах все же стремновато. Как же тут месяцами люди живут?:)) Вообще, мы все разбалованы Европой и ее обширной культурной программой, поэтому ЛА, Малибу и вообще Америка (кроме Нью-Йорка) – про сытую, спокойную жизнь – не больше, но и не меньше", – написала Собчак. Фолловеры отметили, что богатым не угодишь.