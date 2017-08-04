Как Собчак пролезла на "Фабрику звезд"

Подробности назначения Ксюши ведущей. Поклонники разошлись во мнениях.

Новость о том, что ведущей проекта стала Ксения Собчак, не оставила поклонников равнодушными. "Ксюша, конечно, больше подходит на роль ведущей "Фабрики звезд", чем Лера. У нее больше опыта работы с молодежью. И вообще, она умнее, интереснее и остроумнее", – прокомментировала материал Dni.Ru одна из читательниц.

Нашлись и те, кто отнесся к назначению Собчак скептически: "Ксюша уже пробовала вести и "Дом-2", и "Топ-модель по-русски", да везде такую нудоту развела, что выперли в почетную отставку", "Других лиц нет, надоели одни и те же. Образования специального нет, а все лезут в телевизор".

Dni.Ru связались с генеральным директором МУЗ-ТВ, чтобы выяснить подробности. "Наш канал и Ксению Собчак связывают давние дружеские отношения. Профессиональную деятельность она начинала именно на нашем канале. В далеком 2007 году у Ксении было собственное реалити-шоу "Блондинка в шоколаде" на МУЗ-ТВ, а ведущей церемоний премии МУЗ-ТВ она становилась рекордные восемь раз! – рассказал Арман Давлетяров. – Собчак – одна из самых профессиональных и востребованных телеведущих нашей страны. И мы очень рады, что именно она станет ведущей новой "Фабрики звезд" – очень яркая, красивая".

Многих участников новой "Фабрики" телезрители уже знают. Например, 27-летний Артур Тринев пришел на шоу "Хочу к Меладзе" и занял по его итогам третье место под руководством Полины Гагариной.

Проект "Фабрика звезд" – калька с голландского шоу Star Academy. Оно стартовало в 2001 году и стало популярным в нескольких десятках стран.