Галкин похудел на 25 килограммов

Максим Галкин активно ведет социальные сети и делится семейными снимками. На этот раз ведущий выложил фотографию племянника Никиты, который служит в армии.

"Племянник Никита Галкин. Служит. Горжусь им. Молодца! С декабря, когда ушел в армию, минус 25 килограммов", – пояснил шоумен.

Подписчики мужа Примадонны оставили комментарии под фото солдата: "Молодец! Не боится трудностей! Конечно, есть чем гордиться! У нас близкий друг тоже пошел в армию. Притом, безумно боясь высоты, взял курс десантников. Как не уважать такую молодежь?", "Хорошо, когда ребята не косят от армии. Во многих странах стыдно отлынивать. Надеюсь, когда-нибудь и в России будет стыдно", "Очень возмужал. Я смотрела, как Вы были на присяге".

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Авг 3 2017 в 11:32 PDT

В начале 2017 года Максим опубликовал фотографию с присяги племянника. Тогда подписчики артиста восхитились тем, что, имея такие средства, он не стал "отмазывать" родственника.

Сейчас Галкин с семьей отдыхает в Юрмале. Уже второй год подряд летом телеведущий с супругой и детьми арендуют роскошный коттедж на побережье. На днях артист поделился снимком в Сети и рассказал, что впервые привел детей на свое выступление. Кстати, почти 30 лет назад в этот же день он оказался на концерте Михаила Задорнова, куда отправился вместе с родителями.

"Последние 17 лет я регулярно, практически каждый год, выступаю здесь с сольными программами, неизменно встречая радушие и единение публики, а это и латыши, и русские, и туристы из самых разных стран. А вчера, через 28 лет после того как в "Дзинтари" меня на концерт Задорнова привели папа с мамой, я впервые привел на свой концерт Гаррика и Лизу", – написал в Instagram Максим.