Собчак в военной форме возмутила порновидом

Ксения Собчак опубликовала в Сети фото, на котором лежит на траве в военной форме. Многие подписчики звезды не оценили ее новый образ.

"Лошадь на привале", "Ужас", "Седла не хватает", "Если б губы прикрыла, может, форма и к лицу была. А так – порно пахнет", "Это что за ролевые игры?", "Форма, может, и подходит, но губы перекачаны. Это брылы уже, а не губы", "Ишак отдыхает", – напустились на Ксению злобные интернет-пользователи.

Впрочем, нашлось немало тех, кто поддержал супругу Максима Виторгана. "Недавно случайно наткнулась на передачу "Гордон Кихот", где судили Ксюшу. Старая программа. Ксения оказалась умнее всех, кто на нее нападал. Всем отпарировала. Даже Гордону нечего было сказать. Умна. Прямо будущая женщина-президент. Всем обстоятельно отпор даст и всех на место поставит", "Ксюша – сила! Умница. Красавица. Бог все ей дал! Счастья тебе, девочка", "Самая умная, стильная, симпатичная, мною любимая", – написали поклонники Собчак.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Авг 2 2017 в 9:32 PDT

Ксения, в отличие от других знаменитостей, не реагирует на негативные выпады в свой адрес. По словам недоброжелателей, то не так она сидит на диване, то сына неправильно держит, то браслетов слишком много на руке. А Ксюше и дела нет до недовольных.

Недавно Собчак опубликовала ролик, породивший слухи о том, что она будет вести новый сезон "Фабрики звезд", который осенью стартует на МУЗ-ТВ. На видео запечатлена ее встреча с директором телеканала Арманом Давлетяровым.

Неофициальные данные получили подтверждение. Источник на МУЗ-ТВ рассказал Dni.Ru, что в ближайшее время Ксения Анатольевна сообщит об этом на финальном кастинге проекта.