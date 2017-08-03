Ушлая Собчак оставила Кудрявцеву без работы

Ксюша стала ведущей новой "Фабрики звезд". Лера тоже претендовала на этот пост, но осталась не у дел.

Слухи о том, что Собчак будет вести новый сезон "Фабрики звезд", который осенью стартует на МУЗ-ТВ, породил опубликованный Ксюшей ролик. На видео запечатлена ее встреча с директором телеканала Арманом Давлетяровым. Теперь неофициальные данные получили подтверждение. Источник на МУЗ-ТВ рассказал Dni.Ru, что в ближайшее время Ксения Анатольевна сообщит об этом на финальном кастинге проекта.

Выяснилось, что продюсеры рассматривали кандидатуру Ирины Дубцовой – выпускницы "Фабрики звезд – 4". Большие надежды возлагались на Леру Кудрявцеву, но ушлая Ксения Собчак и тут ее обскакала, оставив без хлебной работы.

Ксюша и Лера – давние конкурентки. Например, на недавней премии МУЗ-ТВ они то и дело подначивали друг друга. Когда модератор сообщил, что в этом году сцена будет развернута на 360 градусов, Собчак ехидно заметила: "Вам, Лера, думаю, неведомы такие цифры. Вы же на 180 остановились". "По сравнению с Вами я просто новизна, – последовал ответ. – Хорошо, что я буду работать в этом году с Вами. Все уснули бы, веди Вы церемонию одна".

Напомним, что проект "Фабрика звезд" выходил на Первом канале с 13 октября 2002 года и пользовался большой популярностью у телезрителей. В разных сезонах наставниками были братья Меладзе, Алла Пугачева, Игорь Крутой и другие эстрадные деятели. Новые выпуски пройдут под руководством Виктора Дробыша. В эту "реку" композитор войдет второй раз – "Фабрикой" он рулил в 2006 году.