Ксенофонтова увезла детей после скандального развода

Звезда отвезла детей в путешествие. Впервые за долгое время Ксенофонтовой удалось уехать вместе с наследниками в другую страну.

Звезда сериала "Кухня" отправилась с дочерью Соней и сыном Тимофеем отдыхать в Тбилиси. Одной из остановок на их пути стал древний город Мцхета. Артистка опубликовала в микроблоге фотографии живописных мест и гастрономических изысков.

"Алазанская долина. Сигнаги. В душе рождается поэт", – подписала Ксенофонтова один из кадров. На другом снимке запечатлен стол, заставленный тарелками с хинкали: Елена с удовольствием ест местные блюда. В подписи стоит ироничный хэштег #непохудеюникогда.

Публикация от Елена Ксенофонтова (@elena_ksenofontova_official) Авг 1 2017 в 5:36 PDT

"Елена, Вы в прекрасной форме. Наслаждайтесь приятными моментами в Грузии", "Зачем Вам худеть? Вы прекрасно выглядите!", "Сногсшибательная и очень красивая. Вам незачем худеть" – отметили фолловеры и пожелали артистке хорошего отдыха.

Недавно Елена отстояла право дочери жить с ней. "Процесс рассмотрения дела был таким мучительным, долгим, выматывающим, грязным, порой невероятно унизительным... Мой ангел остается со мной. Со мной! Люди! Спасибо вам огромное за поддержку и веру!" – написала она после завершения судебных прений.

Напомним, Елена Ксенофонтова публично заявила о том, что Александр Рыжих неоднократно избивал и запугивал ее. Актриса долго хранила молчание и боялась рассказать о насилии со стороны супруга, однако после этой исповеди ситуация повернулась против нее. Рыжих заявил, что Ксенофонтова сама поднимала на него руку, и в отношении звезды возбудили уголовное дело.