Как складывается жизнь звезды "Кухни" после скандала с избиением

Звезда сериала "Кухня" Елена Ксенофонтова, пережившая тяжелое расставание и судебные разборки с бывшим мужем, рассказала, как сейчас складывается ее жизнь. По словам актрисы, семейная драма травмировала не только ее, но и детей.

История Елены наделала много шума. Актриса пережила семейное насилие. По словам Ксенофонтовой, бывший сожитель, адвокат Александр Рыжих, избивал ее. Однако мужчина, в свою очередь, заявил, что это супруга поднимала на него руку. Рыжих даже добился того, что на нее завели уголовное дело. После долгих разбирательств суд все же оправдал артистку. С нее сняли все обвинения.

Вся эта некрасивая история не укрылась от наследников рассорившейся пары. "Я увидела испуганные глаза своих детей и даже попыталась с каждым из них в отдельности поговорить о нашей ситуации. Поняла, что они являются самыми несчастными", – рассказала актриса Юлии Меньшовой в шоу "Наедине со всеми".

Особенно пострадал первенец Елены Тимофей. "Мой сын не говорит с друзьями о том, что произошло. Он отгородился от этой ситуации. Он вообще старается не замечать. Но с ним произошли разительные изменения, поскольку к моменту нашего переезда ребенок перестал улыбаться. Ему свойственно замыкание", – отметила любящая мать. Но в данный момент состояние мальчика стабилизировалось. "Сейчас он совершенно другой. Тима начал общаться", – сообщила Ксенофонтова.

Дочка актрисы Софья тоже чувствует себя гораздо лучше. Возможно, детям помогло общение с психологами и другими ребятами из неполных семей. Елена долго скрывала от девочки свой конфликт с бывшим мужем. Ксенофонтовой было непросто объяснить дочери, почему они сменили место жительства и сбежали от папы.

"Соня не могла понять, как это мы больше не вместе. Мне помогла одна девочка из ее детского сада, которая пришла и говорит: "А мои родители теперь не вместе. И так хорошо. А то они ссорились все время. А теперь так хорошо: и с мамой хорошо, и с папой хорошо". До этого Соня думала, что у нас какая-то эксклюзивная ситуация, а нормальные люди живут вместе. Она принимала мои объяснения, но были сомнения", – вспоминает артистка.

Сейчас, когда все судебные дела уже позади, Софья продолжает общаться с отцом. Они иногда вместе гуляют. Елена не скрывает своего страха, что Александр будет продолжать бороться за ребенка.

Напомним, Пресненский суд столицы оправдал Ксенофонтову, приговоренную к штрафу в пять тысяч рублей за жестокое избиение мужа. Приговор отменили, производство по уголовному делу прекратили в связи с отсутствием состава преступления.

До этого решения Елену признали виновной по части 1 статьи 116 Уголовного кодекса Российской Федерации (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, в отношении близких лиц). Рыжих сообщил, что в ходе ссоры получил "более трех ударов в голову, в правую височную часть, а также в область средней лицевой части" и даже обвинил актрису в планировании убийства.

Однако Ксенофонтова настаивала, что сама подвергалась домашнему насилию. Мол, защищалась от Рыжих, который повалил ее на кровать и стал выкручивать руки. Звезда "Кухни" подала апелляцию. В интервью артистка говорила, что после расставания Александр хотел отобрать у нее дочь Софью, а заодно и четырехкомнатную квартиру, на которую ранее оформил дарственную.