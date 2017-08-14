Победительница "Голоса" отказалась работать с Градским

Александр Градский стал одним из наставников шестого сезона главного вокального проекта страны "Голос". В этом шоу он с 2012 года, пропустив только одну "серию". Тогда ходили разные слухи о причинах его ухода – кто-то уверял, что мэтр был обижен за то, что победу отдали не его воспитаннику, другие объясняли усталостью артиста и его состоянием здоровья, третьи же считали, что Первый канал не договорился с артистом о сумме гонорара. После съемок нового "Голоса" с Градским встретился корреспондент Dni.Ru.

Александр Борисович, что Вы говорите кандидатам в звезды после слепых прослушиваний?

Сразу заверяю их, что лично мне, как наставнику, победа не нужна. Мол, учтите, что вы будете вылетать с проекта очень быстро. Ваша задача – сделать хороший номер, который запомнится зрителю. Тогда будут просмотры в Youtube, тогда есть шанс, что вас вообще заметят. А рассчитывать на победу в проекте и на карьеру звезды с ходу не стоит. Становление артиста – длинный многолетний путь. Эфиры на Первом канале в прайм-тайм на протяжении четырех месяцев – хорошо, но это не значит, что вы станете суперартистами и народными любимцами.

А своему самому перспективному финалисту что сулите потом?

Выиграешь – хорошо, не выиграешь – да и ладно. У нас есть пример Насти Спиридоновой. Проект она не выиграла, но известной певицей стала.

Вы руководите музыкальным театром "Градский-Холл", где выступают победители и участники шоу "Голос". Кого еще Вам не хватает в коллективе?



Не уверен, что возьму с собой кого-то из тех, кого предстоит услышать. Далеко не каждый, кто участвовал в "Голосе", хорошо себя там проявил и был в моей команде, получил потом приглашение. И далеко не каждый ставит перед собой цель попасть в "Градский-Холл". У меня в коллективе 14 человек. Одни в штате, другие работают как приглашенные солисты (например, Сергей Волчков). Сейчас "Градский-Холл" не нуждается в новых артистах. Ни стилистически, ни вокально. У нас все есть – сопрано, баритоны, басы. Но если появится кто-то одаренный, конечно, я его или ее замечу.

А победительницу прошлого "Голоса" Дарью Антонюк звали к себе?

Да, я ей предлагал попробовать себя у меня. Насколько я знаю, она студентка театрального вуза (учится в школе-студии МХАТ – Прим. ред) и основная ее цель – стать драматической артисткой. Подобный опыт есть у Кристины Орбакайте, которая сыграла несколько драматических ролей в кино и в театре. И, тем не менее, предпочла эстраду. Каждый делает свой выбор.