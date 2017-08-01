Известный блогер о болезни Алеси Кафельниковой

Дана Борисова, которая лечится от наркозависимости в одной из азиатских клиник, записала видеообращение к дочери теннисиста Евгения Кафельникова. По сообщениям СМИ, Алеся страдает от пагубных пристрастий, а Дана вызвалась ей помочь. Проблему прокомментировала блогер Валерия Любарская.

"Когда дело касается здоровья – это частная тема, довольно личная. То, что происходит в семье, нужно было там и оставить, а не делиться с общественностью. Если отец хотел попросить помощи, нужно было другим способом это сделать, более традиционным, а не выражать свою панику. Если Евгений хотел получить поддержку, нужно было более обоснованно рассказать. Я на стороне той аудитории, которая говорит о невмешательстве одной публичной личности в жизнь другой. Алесе желаю скорейшего выздоровления, если это правда. А Дане – быть поспокойнее. Если у нее есть прямые связи с Алесей, пускай обратится к ней напрямую, а не через социальные сети", – сообщила в беседе с Dni.Ru звезда YouTube.

Многие интернет-пользователи оценили жест Борисовой. Впрочем, нашлись и те, кто раскритиковал ведущую: "От Вас помощи не просила. Зачем позорить!?", "Если Вас опозорили на всю страну, не поступайте так же с другими", "И Вы же говорили про анонимность. Зачем незнакомого человека подставлять?, "А эта девушка знает, что ее на всю страну опозорили и поставили клеймо?"

Публикация от Alesya Kafelnikova (@alesyakaf) Июл 20 2017 в 1:17 PDT

Шумиха вокруг Алеси Кафельниковой началась с того, что на своей официальной странице в соцсети Twitter ее отец оставил несколько тревожных сообщений. "Не могу больше в себе держать!! Помогите! Я отец-неудачник!! Вот что самое противное для любого родителя – осознавать этот факт. Но я этого не заслуживаю. Я попал в ад! Дальнейшая жизнь начинает терять смысл. Наркотики", – написал прославленный теннисист Евгений Кафельников.