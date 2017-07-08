Овечкин и Шубская сыграли шикарную свадьбу
Овечкин и Шубская отметили свадьбу в подмосковной Барвихе 8 июля 2017 года, в День семьи, любви и верности. На организацию идеального торжества у них ушло чуть меньше года – хоккеист и его избранница официально оформили отношения еще 20 августа 2016 года, передает Starhit.
enter; width:100%;">
Необходимо отметить, что молодожены очень ответственно подошли к проработке визуальной составляющей торжества. Настасья Шубская предстала перед гостями мероприятия в белоснежном платье с кружевами на спине и рукавах. Более того, все подруги невесты пришли на торжество в блестящих нарядах золотистого цвета.
Хоккеист Александр Овечкин, в свою очередь, надел классический черный костюм с галстуком-бабочкой. Его друзья пришли на мероприятие в том же стиле. Отметим, что во время торжества супруг выглядел счастливым, но взволнованным.
Стоит отметить фотографии невесты с родителями, сделанные во время мероприятия. На снимках видно, что мать девушки Вера Глаголева пришла на торжество в нежно-голубом струящемся наряде, а ее супруг появился на мероприятии в классическом черном костюме.
Добавим, что незадолго до свадьбы Овечкин и Шубская организовали девичник и мальчишник. Вечеринка девушки прошла в casual-стиле – она пришла на праздник в белой футболке и джинсах. Еще более интересной получилась вечеринка у знаменитого хоккеиста – все его друзья пришли на мероприятие в футболках с изображением Овечкина.
Александра Куцевол рассказала, почему официально не вышла замуж за бывшего "Иванушку"
Отец жениха не одобряет этот брак, поэтому на торжестве отказался присутствовать
Телеведущая шокировала общественность признанием
Об этом рассказала его супруга Елена в соцсети Facebook