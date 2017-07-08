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Овечкин и Шубская сыграли шикарную свадьбу

Анастасия Шубская и Александр Овечкин. Фото: instagram.com/nastyashubskaya
Знаменитый хоккеист Александр Овечкин и его возлюбленная Настасья Шубская сыграли шикарную свадьбу. Примечательно, что торжество прошло примерно через год после регистрации брака.
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Овечкин и Шубская отметили свадьбу в подмосковной Барвихе 8 июля 2017 года, в День семьи, любви и верности. На организацию идеального торжества у них ушло чуть меньше года – хоккеист и его избранница официально оформили отношения еще 20 августа 2016 года, передает Starhit.

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Ну, что. Кто угадает, чья свадьба?! ��

Публикация от Вроде Алла (@neposredstvenno_alla)

Необходимо отметить, что молодожены очень ответственно подошли к проработке визуальной составляющей торжества. Настасья Шубская предстала перед гостями мероприятия в белоснежном платье с кружевами на спине и рукавах. Более того, все подруги невесты пришли на торжество в блестящих нарядах золотистого цвета.

Угадайте кто невеста?������������

Публикация от Irina Mitroshkina�� (@irina_mitroshkina)

Хоккеист Александр Овечкин, в свою очередь, надел классический черный костюм с галстуком-бабочкой. Его друзья пришли на мероприятие  в том же стиле. Отметим, что во время торжества супруг выглядел счастливым, но взволнованным.

Стоит отметить фотографии невесты с родителями, сделанные во время мероприятия. На снимках видно, что мать девушки Вера Глаголева пришла на торжество в нежно-голубом струящемся наряде, а ее супруг появился на мероприятии в классическом черном костюме.

Добавим, что незадолго до свадьбы Овечкин и Шубская организовали девичник и мальчишник. Вечеринка девушки прошла в casual-стиле – она пришла на праздник в белой футболке и джинсах. Еще более интересной получилась вечеринка у знаменитого хоккеиста – все его друзья пришли на мероприятие в футболках с изображением Овечкина.

Автор: Константин Улюкаев8 июля 2017, 15:01

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