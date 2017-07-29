Репер Баста похвастался многомиллионным наследством

Репер Баста поделился со своими подписчиками в Instagram письмом, в котором говорится, что он может стать наследником состояния в десять миллионов долларов. Правда автор просит получателя послания сохранять анонимность, а Баста раструбил об этом на весь свет.

В послании, снимок которого выложил репер Баста на своей странице в Twitter, говорится о том, что он может претендовать на наследство некоего Маршалла Вакуленко. Этот мужчина якобы вырос в "Материнском доме для младенцев", у него не было семьи, близких родственников и никого, кому бы он мог оставить свои деньги. Зато были десять миллионов долларов США на счету в банке.

Далее автор, который представился как юрист Джорджи Бакстер, рассказал, что если никто в течение тридцати шести месяцев после смерти владельца счета не придет за его деньгами, то банк вправе распоряжаться этими средствами по своему усмотрению. И юрист предложил Басте назвать его наследником почившего Маршалла, поскольку они носят одну фамилию. После автор послания просит соблюдать конфиденциальность и связаться с ним по электронной почте, чтобы разобраться в деталях и обсудить вопрос о "компенсации".

Многие сразу же поняли, что перед ними одна из вариаций возможно старейшей мошеннической схемы в мире, которая носит название "Испанский узник". Ее описание было обнаружено еще в книге XVI века. Поколению интернета эта схема больше известна под названием "Нигерийские письма". Суть же мошенничества осталась такой же, как и пять веков назад – злоумышленник обещает одарить огромными богатствами, прося взамен лишь временную материальную помощь.

Не стала секретом истинная цель послания и для репера Басты. Об этом говорит и тон его послания, и тот факт, что конфиденциальность он все-таки нарушил. В комментариях пользователи отыскали и другие забавные детали, такие как именование автора себя юристом-юристом и почта на российском портале. Некоторые пользователи сети рассказали, что им тоже приходили подобные письма и в шутку предположили, что за деньгами они полетят одним рейсом.