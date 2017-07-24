Как выглядит вблизи 68-летняя Алла Пугачева

Корреспондент Dni.Ru рассмотрел все морщинки Примадонны. И убедился, что она прекрасна и душой, и телом. Хотя завистники брызжут ядом.

"Ну что, Дни.ру, все нормально у вас, собрали уже материальчик про нас?" – с иронией спросил Максим Галкин, завидев корреспондента Dni.Ru у гримерки юрмальcкого зала "Дзинтари". Там Лайма Вайкуле на протяжении четырех дней встречала гостей фестиваля "Рандеву". "А как же!" – не растерялся журналист, поняв, что муж Аллы Пугачевой мог заметить его возле дома, где гостит звездная семья. Он несколько часов дежурил там с камерой в ожидании горячего кадра.

Но за эту – вынужденную! – слежку корреспондент, конечно, извинился перед артистом. Работа, мол, такая. "Да бросьте, я кайфую от того, что за мной следят, пишут, сочиняют небылицы, смакуют все, что я публикую в социальных сетях. Это же счастье, – улыбнулся Максим. – Ведь еще пару лет, и мы никому не нужны будем. А так ваше внимание – лучшее подтверждение того, что мы еще что-то, кому-то, где-то".





Чувствуется, чувствуется влияние мудрой Аллы Пугачевой. Она никогда не ругается с журналистами, не судится, ничего не опровергает. И справедливо считает, что если о ней пишут, значит, она нужна и интересна людям. "И пусть побольше пишут обо мне!" – даже спела она как-то в ответ всей желтой прессе.





На фестиваль Вайкуле "Рандеву" Примадонна выбралась лишь однажды – надо же и с детьми когда-то побыть, ведь впереди – "Жара" в Баку, где запланирован творческий вечер певицы. Но у Лаймы она произвела подлинный фурор – все обсуждали длину ее платья, обилие тонального крема на лице, парик.

Надо заметить, что для своих лет артистка выглядит очень прилично. С помощью грамотного макияжа она умеет скрыть недостатки и выгодно подчеркнуть достоинства внешности, сделать более выразительными глаза, заретушировать неизбежные возрастные изменения. И снова показать: она – королева. В каждом жесте, взгляде, слове, шаге...

