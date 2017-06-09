Рудковскую обругали из-за ее венчания

Далекая от религии блогер Лена Миро не смогла не отреагировать на новость о скором венчании Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Лена назвала таинство неуместным.

Лена Миро выразила свое возмущение на страничке в социальной сети "Живой журнал". "Венчание -– это таинство. Должна быть невеста -– невинная, как минимум. Должен быть и жених -– которого, хотя бы, возбуждает эта невеста. Но нашим "чёрным дырам" плевать на таинства. Для них и церковь -– очередной балаган. Женились в ЗАГСе, бухали в Кремле, сосали на стадионе -– почему бы не устроить перфоманс в церкви?" – задала риторический вопрос Лена.

Миро не смогла сдержать эмоций и от новости, что перед венчанием Рудковская решила устроить девичник. "Не знаю, где Плющенко устроит свой, но Яночка выбрала бутик Диор. Разменявшая пятый десяток баба изображает из себя невинную девицу, которую вот-вот выдадут замуж. Мерзко все это, прям отвратительно. Будто увидела, чем занимаются некрофилы. Что самое главное, они ведь даже не понимают, насколько это все неуместно", – объяснила свои негативные чувства из-за события Миро.

Блогер, которая не раз в своих размышлениях признавалась, что не особенно религиозна, тут просто не смогла не поддаться христианским чувствам. "Хочется им сказать: побойтесь Б-га! Но не верят они в него, пытаясь нажраться икрой, вместо манны небесной", – завершила свою отповедь Лена Миро.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Июн 3 2017 в 7:16 PDT

Напомним, чувства Яны Рудковской и Евгения Плющенко вспыхнули в 2008 году во время подготовки номера Димы Билана к "Евровидению". Поскольку большую часть времени продюсер и фигурист проводили вместе, у них мгновенно завязались романтические отношения. В 2009 году продюсер и фигурист устроили пышную свадьбу.