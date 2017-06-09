Рудковскую обругали из-за ее венчания

Эксклюзив Особое мнение Интервью 9-летняя дочь Панина рассказала об изнасиловании Киркоров о состоянии здоровья пугачевой

Выбор читателей

Панин оправдался за новое отвратительное видео
Покинувшая страну Пугачева резко одернула Вайкуле
Заболевший Андрей Губин: Мне подписан смертный приговор
Новое гнусное видео Панина оказалось хуже предыдущего
Беркова вышла замуж за Стоянова
Известная актриса поразила "Кинотавр" голыми прелестями
партнеры
Пятница 9 июня
Лента новостей
18:29
Долина и Чумаков назвали лучших молодых музыкантов
18:21
Молодожены прикатили в ЗАГС на броневике (видео)
18:10
Реновация с поправками прошла второе чтение
17:41
Звезды в умопомрачительный нарядах на Премии МУЗ-Тв
17:34
Неадекватная реакция матери на первое слово малыша (видео)
17:10
В России Ди Каприо отказали в возможности сыграть Путина
16:58
Жительницу Кургана возмутил труп мужчины-бобра
16:55
В пожаре у Киевского вокзала погибли два человека
16:42
Аделина Сотникова стала невестой
16:27
Поклонская раскрыла тайну квартиры в Донецке
16:26
Пять лучших книг для чтения на пляже
16:25
В Перми вспоминают мучеников из царской семьи
16:23
Порошенко обманул ведущего "Евровидения"
16:18
Объятия и поцелуи Кинотавра
16:08
У Толкалиной в новом браке возникли трудности
16:07
Володин предложил напомнить США о долге перед Россией
15:32
Евросоюз поставил Порошенко в неловкое положение
15:20
Столичные промзоны превращаются в оазисы
15:19
Путепровод у Кокошкино свяжет Новую Москву с областью
15:14
Как "Моя улица" преображает Москву
15:06
Мать оставила пятилетнего сына тонуть в бассейне (видео)
15:03
Громкие скандалы "Кинотавра"
14:58
Трагичная судьба внучки Никиты Хрущева
14:55
В Киргизии обещают залить мир горячей водой
14:54
ОНФ и ФАС сошлись в схватке за землю
14:53
На гей-парад в Тель-Авиве вышли 200 тысяч человек
14:49
Куда пойти в столице в День России
14:47
АвтоВАЗ решил поднять сотрудникам зарплаты
14:25
В Москве умер отец МКС
14:14
ОНФ недоволен качеством госуслуг в регионах
14:08
Актер Деревянко заласкал замужнюю Вилкову
14:08
В ухо спящей женщины забрался паук (видео)
14:03
Мощный пожар на Киевском вокзале перепугал москвичей
14:01
Калашникова пришла на премию с женатым армянином
13:56
Слуцкий стал главным тренером английской команды
13:52
Российский миллионер продает построенный поляком украинский замок
13:34
Меланью Трамп уличили в связи с охранником
13:31
Госдума проконтролирует исполнение своих поручений
13:29
Александрова появилась на "Кинотавре" в халате
13:28
Десятки людей погибли при взрыве в Ираке
13:22
Поправки в текущий бюджет прошли первое чтение
13:21
Первый Фестиваль Турции пройдет в Москве
13:00
Топ-10 величайших фильмов всех времен
12:55
Бывший муж Аллегровой в плачевном состоянии
12:54
Названа причина бегства летчиков из России
12:41
Трехлетний ребенок упал со второго этажа больницы под Новгородом
12:25
На Урале объявилась 64-летняя дочь-транссексуал Ельцина
12:18
Панину наплевать на лишение его родительских прав
12:15
За чем стоять в очереди в июне
12:11
Кличко выдал новый перл после скандала с особняками
12:07
Расследование убийства гитариста "Любэ" закончено
11:59
Главные события Москвы с 9 по 15 июня
11:49
"Сообщество" наладило контакты социальных активистов с бизнесом
11:46
Бизнесмен три года не замечал кражи 25 миллионов
11:43
Сергей Жуков поплатился за предательство
11:35
Машинист пытался спасти внучку Хрущева
11:33
На российской границе задержали 62 телок из Германии
11:27
Россиян защитят от роста тарифов ЖКХ
11:25
Из Керченского пролива выловили Ивана с провалами в памяти
11:18
Отдых за границей серьезно подешевел
11:14
Диктатура худобы и модные стандарты
11:12
Как будет выглядеть новейший iPhone
11:04
В Ясной поляне стартует Толстой Weekend
11:04
Интернет споет гимн России
10:59
Режиссер рассказал о "хорошей даче" Путина
10:54
Митя Фомин рассекретил свою девушку
10:43
Известного адвоката избили в Москве
10:34
Волочкова изменила внешность
10:30
Погода в длинные выходные огорчит россиян
10:23
Установлена точная причина смерти Виталия Чуркина
10:17
Гости "Кинотавра" сбежали с показа "Анны Карениной"
10:15
Рыбак нашел голого утопленника под Петербургом
10:14
Сергей Неверов: "ЕР" остается партией Путина
10:04
Россияне стали чаще травиться легальным алкоголем
09:57
Малкин устроил мордобой в финале Кубка Стэнли (видео)
09:57
Итоги выборов в Британии назвали поражением для Терезы Мэй
09:53
Юрий Антонов покидает Россию
09:49
Российское кино потеснит Голливуд
09:38
Скандал с Трампом подкосил курс доллара
09:30
Больной Баталов потерял интерес к жизни
09:25
Пассажиры Airbus застряли в Омске из-за неполадок
09:15
Продлить жизнь помогут всего четыре фактора
09:13
Огненное ДТП парализовало МКАД (видео)
09:04
Олимпийский чемпион пожаловался на "воняющих русских"
08:48
Бывшая жена Радулова признала свою ошибку
08:38
Авиакомпании напуганы массовым бегством пилотов из России
08:35
Киркоров о здоровье Пугачевой
08:30
Сбитая электричкой внучка Хрущева сутки пролежала на рельсах
08:23
Киев мечтает лишить работы миллионы украинцев
08:04
Москвичей предупредили о похолодании
02:19
Опубликовано видео с места гибели внучки Никиты Хрущева
00:06
Внучку Никиты Хрущева насмерть сбила электричка в Москве
22:01
В России предложили приговаривать к смерти с отсрочкой
22:00
Утвержден новый тариф на проезд в электричках в пределах Москвы
21:53
Александрову на "Кинотавре" застали в объятиях Верника
21:50
"ИГ" пообещало России новые теракты
21:44
Разъяренный должник накинулся на пристава с камнем
21:42
"Аэрофлот" организует фотоконкурс к 12 Июня
21:34
На "Кинотавре" разразился скандал
21:32
Малахов и Виторган вмешались в семейный скандал Петренко
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Ольга Бузова увеличила грудь (фото)
Малахов и Виторган вмешались в семейный скандал Петренко
Хворостовский: Мои легкие "убило" воспаление
Психиатр вынес неожиданный вердикт Панину
Известная актриса поразила "Кинотавр" голыми прелестями
Панин втянул Киркорова в свои секс-игры
Шоу-бизнес

Рудковскую обругали из-за ее венчания

Яна Рудковская. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Далекая от религии блогер Лена Миро не смогла не отреагировать на новость о скором венчании Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Лена назвала таинство неуместным.
прочитано 1623 раза

Лена Миро выразила свое возмущение на страничке в социальной сети "Живой журнал". "Венчание -– это таинство. Должна быть невеста -– невинная, как минимум. Должен быть и жених -– которого, хотя бы, возбуждает эта невеста. Но нашим "чёрным дырам" плевать на таинства. Для них и церковь -– очередной балаган. Женились в ЗАГСе, бухали в Кремле, сосали на стадионе -– почему бы не устроить перфоманс в церкви?" – задала риторический вопрос Лена.

ПО ТЕМЕ

Рудковская венчается ради сумасшедших денег

Барановская перешла дорогу Рудковской

 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Миро не смогла сдержать эмоций и от новости, что перед венчанием Рудковская решила устроить девичник. "Не знаю, где Плющенко устроит свой, но Яночка выбрала бутик Диор. Разменявшая пятый десяток баба изображает из себя невинную девицу, которую вот-вот выдадут замуж. Мерзко все это, прям отвратительно. Будто увидела, чем занимаются некрофилы. Что самое главное, они ведь даже не понимают, насколько это все неуместно", – объяснила свои негативные чувства из-за события Миро.

Блогер, которая не раз в своих размышлениях признавалась, что не особенно религиозна, тут просто не смогла не поддаться христианским чувствам. "Хочется им сказать: побойтесь Б-га! Но не верят они в него, пытаясь нажраться икрой, вместо манны небесной", – завершила свою отповедь Лена Миро.

Напомним, чувства Яны Рудковской и Евгения Плющенко вспыхнули в 2008 году во время подготовки номера Димы Билана к "Евровидению". Поскольку большую часть времени продюсер и фигурист проводили вместе, у них мгновенно завязались романтические отношения. В 2009 году продюсер и фигурист устроили пышную свадьбу.

Автор: Наталья Аряева9 июня 2017, 15:48
ФОТОРЕПОРТАЖ

Рудковская в экстремальном мини показала тощие ноги

567

комментарии

Политика

Киев мечтает лишить работы миллионы украинцев
Янукович публично поиздевался над Киевом
Экс-глава ФБР обвинил Трампа во лжи
Украина получила равнодушный ответ от НАТО

Шоу-бизнес

Рома Желудь рассказал о болезни Пугачевой
Бузову в "голом" платье положили к ногам Нагиева
Поскандалившая певица Пелагея ушла
Друг обнародовал семейное фото Даши Жуковой

Проишествия

Мощный пожар на Киевском вокзале перепугал москвичей
Мать оставила пятилетнего сына тонуть в бассейне (видео)
Машинист пытался спасти внучку Хрущева
За что в США жестоко убили юного россиянина

Lifestyle

В России Ди Каприо отказали в возможности сыграть Путина
Громкие скандалы "Кинотавра"
За чем стоять в очереди в июне
Российское кино потеснит Голливуд
Шоу-бизнес

Больной Баталов потерял интерес к жизни

Артист уже пять месяцев прикован к постели
Общество

Трагичная судьба внучки Никиты Хрущева

Несмотря на то что наследница росла в семье "хозяина" Советского Союза, в действительности была сиротой
Шоу-бизнес

Рудковскую обругали из-за ее венчания

предстоящее таинство назвали неуместным
Шоу-бизнес

Друг обнародовал семейное фото Даши Жуковой

Супруга Романа Абрамовича заснята в семейной обстановке

Гороскоп

Москве пообещали переломное время
Характер домашнего питомца по знаку зодиака
Сергею Гармашу потребуется операция
Астрологический прогноз с 5 по 11 июня

Фоторепортажи

Звезды в умопомрачительный нарядах на Премии МУЗ-Тв
Аделина Сотникова стала невестой
Объятия и поцелуи Кинотавра
У Толкалиной в новом браке возникли трудности

Спорт

Олимпийский чемпион пожаловался на "воняющих русских"
Малкин устроил мордобой в финале Кубка Стэнли (видео)
Александра Кокорина поздравляют с рождением сына
Фигурист Хавьер Фернандес высказался о свадьбе с Юдзуру Ханю

Регионы

На Урале объявилась 64-летняя дочь-транссексуал Ельцина
Байкер рассыпал на дороге 12 миллионов
Врачи три месяца не замечали труп пропавшего пациента
Полиция 40 минут ехала к месту бойни под Тверью
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru