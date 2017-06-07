После избиения Ксенофонтова рассказала о болезни

Елена Ксенофонтова дала откровенное интервью. Актриса рассказала о своей непростой жизни и борьбе с болезнью.

Елена Ксенофонтова стала очередной звездной гостьей передачи Киры Прошутинской "Жена. История любви". Актриса рассказала о своем детстве. Она родилась в Казахстане, причем ее родители развелись до появления Елены на свет. Когда будущей актрисе было семь лет, ее мать вышла замуж. Отчим плохо к ней относился, избивал мать.

"Это было отвратительно. У него не было границ – он мог ударить не только ее. Я помню, как я спала и оставляла дверь открытой, чтобы услышать и защитить маму. Он пил совсем чуть-чуть, и этого хватало. Он искал жертву, ему это было необходимо, а утром говорил: "Я ничего не помню", – цитирует Ксенофонтову "Магнитогорский металл".

Лишь когда семья перебралась в Подмосковье, а Елене как молодому специалисту выделили комнату в общежитии, отчим оставил их. "Я предложила ему комнату в обмен на то, чтобы он оставил маму в покое. На этом мы закончили эту историю", – сообщила Елена.

С первого раза поступив во ВГИК, актриса лишь четыре года спустя смогла начать обучение. Ее сразил серьезный недуг. Не теряя веры в лучшее, Елена лечилась и продолжала жить. Именно в это время она познакомилась с будущим мужем. "Мне нужна была подработка, и я пришла устраиваться на работу секретарем-референтом. Начальника не было, и я пообщалась с сотрудником, после этого он проводил меня до дома. Через какое-то время позвонил, и я рассказала, что заболела. Игорь пришел, принес лекарства. Всю болезнь он был рядом, помогал. Он очень хороший человек, и с ним невозможно было ссориться", – призналась Ксенофонтова.

И тем не менее, спустя 11 лет Елена оформила развод. Причем он был очень тяжелым. В 2002 году актриса познакомилась с Ильей Неретиным, который впоследствии стал ее вторым мужем. У них родился сын Тимофей. Однако и этот брак распался.

Третьим мужем Ксенофонтовой стал юрист Александр Рыжих. В 2011 году Елена подарила супругу дочь Софию. Однако отношения Елены и Александра были далеки от идеальных – Рыжих унижал жену и даже стал избивать. Однако даже зафиксировав телесные повреждения, актриса не смогла написать заявление. Рыжих написал заявление о применении к нему насилия и Ксенофонтову признали виновной. Тем не менее, Елена нашла в себе силы опротестовать решение суда.

Публикация от Елена Ксенофонтова (@elena_ksenofontova_official) Апр 15 2017 в 6:27 PDT

"Я хочу жить, осознаю, что жизнь не такая долгая. У меня есть дети, есть амбиции и любовь моих почитателей. Сейчас я понимаю, что счастье во взаимности. Я – 44-летняя Ассоль, которая, несмотря ни на что, ждет и верит в "Алые паруса", – призналась Елена Ксенофонтова.