Оголившаяся Лопырева показала идеальное тело

Виктория Лопырева вызвала переполох новым фото. Светловолосая красотка, облаченная в слитный купальник, продемонстрировала идеальные ноги.

Последние несколько недель погода не радует москвичей и прочих жителей России. Холода сменяются сильным ветром и даже бурями, солнце появляется лишь на несколько минут, зато тучи и кучевые облака прочно обосновались на небосводе. Народ тоскует по теплу и даже в соцсетях предлагает снова "врубить" отопление.

Не осталась в стороне и Виктория Лопырева. Блондинка опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлена в темном слитном купальнике, выгодно подчеркивающим длинные стройные ноги модели. "Скучаю", – по-английски написала Лопырева, добавив к подписи символы солнца и моря. При этом геолокацией Виктория указала Москву.

Публикация от Ambassador Of FIFA WC 2018����⚽️ (@lopyrevavika) Июн 6 2017 в 9:38 PDT

Фотография Лопыревой наделала нешуточный переполох среди подписчиков. Фанаты пришли в восторг от идеальных форм Виктории. "Шикарная", "Вау!!!Виктория, Вы неподражаемы в своей красоте!!!!! Amazing!!!!😎", "Викуля ты супер молодец просто секси девушка💋💋💋💋💋💋💋👍👍👍👍👍👍👍💐💐💐💐💐✌✌✌😘😘😘", "ого какая горячая штучка😂🔥🔥🔥Все мужики наверное сознание потеряли от твоей красоты😂", "Плохая девочка💋❤️🍓🍉👅" – рассыпались в комплиментах поклонники.

Отметим, что Виктория Лопырева, известная своей любовью к теплу и дорогим курортам, много времени проводит в России не просто так. "17 июня в России открывается Кубок конфедераций, поэтому все лето проведу здесь, буду ходить на матчи, болеть за нашу сборную. Ну а потом планирую отдохнуть. У меня в конце июля день рождения. И я по традиции отмечу его круизом на роскошной яхте, куда приглашу подруг со всего мира", – рассказала журналистам Лопырева в недавнем интервью.