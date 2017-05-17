Роскошную Лопыреву в кружевном белье сравнили с Монро

Виктория Лопырева известна любовью к откровенным снимкам в социальных сетях. Вот и на этот раз красавица заставила говорить о себе. Она выложила фото, на котором запечатлена в ретро-купальнике на фоне моря.

"В этом белье вы похожи на Мэрилин Монро (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "У меня скоро словарный запас кончится, поберегите его ради бога, а в двух словах вы прекрасны", "Контраст морей и океанов, неба, прекрасно дополняют вас, ваш силуэт божественная леди, на век в разрезе моих глаз!", "Ты каждым днем все больше и больше удивляешь народ, все хорошеешь и хорошеешь", - не поскупились на комплименты поклонники Лопыревой.

Напомним, что в начале года модель пережила расставание с мужем Федором Смоловым, после чего ее личная жизнь стала тайной за семью замками. Официальный развод пара не оформляла, поскольку по российскому законодательству брак Лопыревой и Смолова считался недействительным – церемония проходила на Бали. Роман молодых людей начался в 2012 году и продлился более четырех лет. Со стороны пара казалась безупречной.

Публикация от Ambassador Of FIFA WC 2018����⚽️ (@lopyrevavika) Май 15 2017 в 2:12 PDT

После расставания с футболистом телезвезда недолго оставалась безутешной. Спустя несколько месяцев на пальце Лопыревой появился бриллиант внушительного размера, что позволяет сделать вывод: ее ухажер - мужчина весьма состоятельный. Виктория, хоть и не показывает любопытной публике нового избранника, о том, что возлюбленный "не последний человек в России", незамедлительно сообщила. Не утаила модель и тот факт, что не исключает возможность замужества в ближайшей перспективе.