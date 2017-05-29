Лопырева вышла из себя из-за мужчины

Блондинка рассказала о девичнике на яхте. Каждый год она собирает подруг в красивом месте, чтобы отметить день рождения.

Телеведущая, фотомодель и блогер Виктория Лопырева стала одной из первых, кто посетил обновленный стадион "Лужники". В этом году именно там фестиваль искусств "Черешневый лес" устроил традиционную высадку деревьев. Приглашение Лопыревой было символично, ведь она является послом чемпионата мира по футболу, который наша страна проводит через год.

Dni.Ru поинтересовались у красавицы планами на лето. "17 июня в России открывается Кубок конфедераций, поэтому все лето проведу здесь, буду ходить на матчи, болеть за нашу сборную, – заулыбалась Виктория. – Ну а потом планирую отдохнуть. У меня в конце июля день рождения. И я по традиции отмечу его круизом на роскошной яхте, куда приглашу подруг со всего мира".

"А мужчины там будут или планируется девичник?" – задал Вике невинный, в общем-то, вопрос корреспондент. Улыбка тут же исчезла с лица красавицы. "С какой целью вы интересуетесь? При чем тут мужчины?! Как это связано с сегодняшним мероприятием?" – вышла она из себя.

Публикация от Ambassador Of FIFA WC 2018����⚽️ (@lopyrevavika) Фев 11 2017 в 7:23 PST

Отметим, что информация о личной жизни Лопыревой и спонсоре ее роскошной жизни – тайна за семью печатями. Она была в отношениях с нападающим ФК "Краснодар" Федором Смоловым. Правда, сплетники судачили, что их свадьба на Мальдивах была просто стилизованным торжеством, а штамп в паспорте влюбленные и так и не поставили. В мае 2015 года пара распалась. Причины расставания, как уверяла Вика, – якобы инфантильность и неправильное отношение Федора к семье и профессии.