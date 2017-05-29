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Лопырева вышла из себя из-за мужчины

Виктория Лопырева. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Блондинка рассказала о девичнике на яхте. Каждый год она собирает подруг в красивом месте, чтобы отметить день рождения.
прочитано 1483 раза

Телеведущая, фотомодель и блогер Виктория Лопырева стала одной из первых, кто посетил обновленный стадион "Лужники". В этом году именно там фестиваль искусств "Черешневый лес" устроил традиционную высадку деревьев. Приглашение Лопыревой было символично, ведь она является послом чемпионата мира по футболу, который наша страна проводит через год.

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Dni.Ru поинтересовались у красавицы планами на лето. "17 июня в России открывается Кубок конфедераций, поэтому все лето проведу здесь, буду ходить на матчи, болеть за нашу сборную, – заулыбалась Виктория. – Ну а потом планирую отдохнуть. У меня в конце июля день рождения. И я по традиции отмечу его круизом на роскошной яхте, куда приглашу подруг со всего мира".

"А мужчины там будут или планируется девичник?" – задал Вике невинный, в общем-то, вопрос корреспондент. Улыбка тут же исчезла с лица красавицы. "С какой целью вы интересуетесь? При чем тут мужчины?! Как это связано с сегодняшним мероприятием?" – вышла она из себя.

Отметим, что информация о личной жизни Лопыревой и спонсоре ее роскошной жизни – тайна за семью печатями. Она была в отношениях с нападающим ФК "Краснодар" Федором Смоловым. Правда, сплетники судачили, что их свадьба на Мальдивах была просто стилизованным торжеством, а штамп в паспорте влюбленные и так и не поставили. В мае 2015 года пара распалась. Причины расставания, как уверяла Вика, – якобы инфантильность и неправильное отношение Федора к семье и профессии. 

Автор: Иван Губкин29 мая 2017, 11:44

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