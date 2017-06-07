Cвиридова расплакалась из-за молодых парней

Звезда 90-х выглядит абсолютно счастливой рядом со своим возлюбленным, бизнесменом Давидом Варданяном. Певица рассказала, как сохранить отношения несмотря ни на что.

"Я настолько неидеальна, что мое представление о себе сильно разнится с тем, что есть на самом деле. В подростковом возрасте у меня был такой период, когда я молча села на диван и облилась горячими слезами. Мама спросила меня, что случилось. А я ответила: "Ну как же так! Есть Ромео и Джульетта, а есть Вася с Петей в прыщах и с вонючими носками… Как жить в этом мире?" – поделилась с журналистами детскими переживаниями Алена.

Однако, по словам певицы, она научилась отделять мух от котлет. Те возвышенные чувства, о которых она поет, о которых написано столько песен и книг – это то, чего нет, уверяет Свиридова.

"Это наша мечта. Мы туда никогда не попадем, разве что на миг. Все-таки себе нужно признаться, что ты любишь мужчину как ребенка: со всеми подгузниками, двойками и плохим поведением. Любишь безусловной любовью. И уж тем более неверной является установка "он мне изменил – брошу его". Мужчина – живой организм, он экспериментирует. Где-то удачно, где-то нет", – поделилась артистка.

Публикация от Алёна Свиридова (@alenasviridova) Май 29 2017 в 1:01 PDT

Алена Свиридова не согласна с женщинами, которые 90% жизни посвящают отношениям, а оставшиеся десять – всему остальному. "Это глобальная ошибка. Так не должно быть. Существует другая огромная часть жизни. У меня были мужья, но я не испытываю никаких чувств к этим ушедшим бракам", – призналась звезда.

Отвечая на вопрос о том, как бороться с возрастными изменениями, Алена заявила, что морщины – неизбежность, которую надо принять. "Ну натянешь ты лицо, а все остальное-то не натянешь. Это все равно будет фейк".

Публикация от Алёна Свиридова (@alenasviridova) Апр 20 2017 в 5:52 PDT

В качестве примера для подражания певица назвала Маргарет Тэтчер, когда она была сильна как политик. Исполнительница песни "Розовый фламинго" убеждена, что с окончанием детородного возраста может уйти сексуальность, но если человек красив внутренне – останется привлекательным.