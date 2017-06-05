Рудковская венчается ради сумасшедших денег
Девичник по случаю венчания запланирован на 8 июня. Недавно пригласительный на звездную вечеринку стал одним из лотов аукциона благотворительного фонда подруги Рудковской, Елены Перминовой. В своем микроблоге модель разместила пост, в котором сообщила, что девушки смогут провести вечер в компании Яны и ее подруг и первыми увидеть новую коллекцию Марии Грации Кьюри.
"Вас ждут сюрпризы и подарки от Яны и Диор, зажигательные танцы под музыку одного из самых топовых DJ Москвы!" – сообщила Перминова. Стартовая цена пригласительного билета была десять тысяч рублей, но к концу торгов возросла до 250 тысяч. Таким образом, как говорят, Рудковская намерена выручить несколько миллионов рублей. Она обещает, что эта сумма будет направлена на помощь тяжелобольным детям.
В комментарии корреспонденту Dni.Ru Перминова пояснила: "Мы сегодня перепродаем лот, который купили за четверть миллиона рублей. Проблема в том, что пойти на девичник Яны женщина, купившая билет, не сможет. Она живет не в Москве. Мы вообще практикуем перепродажу лотов с целью увеличения их стоимости, чему я несказанно рада".
Стоит напомнить, что чувства Рудковской и Плющенко вспыхнули в 2008 году во время подготовки номера Димы Билана к "Евровидению". Поскольку большую часть времени продюсер и фигурист проводили вместе, у них мгновенно завязались романтические отношения. В искренность намерений пары не верил никто.
Общественность клеймила звездный союз, утверждая, что это пиар-ход. Масла в огонь подливал и тот факт, что Яна старше Евгения на семь лет. Однако влюбленные не обращали внимания на слухи.
Спустя год после начала романа Рудковская и Плющенко официально оформили отношения. На их свадьбе было много знаменитостей. Яна с удовольствием давала интервью и позировала перед камерами в роскошных платьях от Roberto Cavalli и Zuhair Murad.
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