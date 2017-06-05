Рудковская венчается ради сумасшедших денег

Яна Рудковская и Евгений Плющенко решили обвенчаться спустя семь лет со дня свадьбы. Все подробности предстоящей церемонии держатся в секрете. Известно лишь, что Рудковская отпразднует особенное событие с подругами.

Девичник по случаю венчания запланирован на 8 июня. Недавно пригласительный на звездную вечеринку стал одним из лотов аукциона благотворительного фонда подруги Рудковской, Елены Перминовой. В своем микроблоге модель разместила пост, в котором сообщила, что девушки смогут провести вечер в компании Яны и ее подруг и первыми увидеть новую коллекцию Марии Грации Кьюри.

"Вас ждут сюрпризы и подарки от Яны и Диор, зажигательные танцы под музыку одного из самых топовых DJ Москвы!" – сообщила Перминова. Стартовая цена пригласительного билета была десять тысяч рублей, но к концу торгов возросла до 250 тысяч. Таким образом, как говорят, Рудковская намерена выручить несколько миллионов рублей. Она обещает, что эта сумма будет направлена на помощь тяжелобольным детям.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Май 19 2017 в 7:53 PDT

В комментарии корреспонденту Dni.Ru Перминова пояснила: "Мы сегодня перепродаем лот, который купили за четверть миллиона рублей. Проблема в том, что пойти на девичник Яны женщина, купившая билет, не сможет. Она живет не в Москве. Мы вообще практикуем перепродажу лотов с целью увеличения их стоимости, чему я несказанно рада".

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Апр 6 2017 в 9:03 PDT

Стоит напомнить, что чувства Рудковской и Плющенко вспыхнули в 2008 году во время подготовки номера Димы Билана к "Евровидению". Поскольку большую часть времени продюсер и фигурист проводили вместе, у них мгновенно завязались романтические отношения. В искренность намерений пары не верил никто.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Мар 23 2017 в 12:14 PDT

Общественность клеймила звездный союз, утверждая, что это пиар-ход. Масла в огонь подливал и тот факт, что Яна старше Евгения на семь лет. Однако влюбленные не обращали внимания на слухи.

Спустя год после начала романа Рудковская и Плющенко официально оформили отношения. На их свадьбе было много знаменитостей. Яна с удовольствием давала интервью и позировала перед камерами в роскошных платьях от Roberto Cavalli и Zuhair Murad.