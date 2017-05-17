Рюкзак сына Рудковской и Плющенко стоит как машина

Яна Рудковская приучает своего четырехлетнего сына Александра, известного под прозвищем Гном Гномыч, к гламуру. Светские хроникеры заметили у мальчика дорогой рюкзак, который стоит как машина.

Рудковская является большой модницей. Она посещает показы самых известных мировых кутюрье и предпочитает носить наряды элитных брендов. Все ее образы продуманы до мелочей и стоят немалых денег.

Наследник Яны Александр, судя по всему, перенял у матери страсть к роскоши. Или она его одевает по своему вкусу – красиво и, главное, дорого. С младых ногтей Гном Гномыч позирует для журналов в дизайнерских нарядах.

Говорят, все, к чему прикасается Рудковская, становится успешным. За примером далеко ходить не надо – подопечный Яны Дима Билан победил на "Евровидении" в 2008 году и добился больших высот на профессиональном поприще.

Теперь продюсер занялась модельной карьерой своего младшего сына. И надо же, симпатичного Гном Гномыча быстро заметили и оценили. Теперь жизнь ребенка полна фотосессий и разъездов. Яна похвасталась в Instagram, что ее наследника пригласили во Францию по работе.



Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Май 16 2017 в 8:51 PDT

"C одного самолета в другой ) В Париж ✈️ на очень важную Съемку Саши @gnomgnomych ) ! Думала ли я , что когда -нибудь наш малыш будет сниматься для очень серьезного французского бренда, а я полечу в качестве сопровождающего лица Монсеньора Александра Плющенко 🙈)))" – не нарадуется гордая мать.

Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych) Апр 27 2017 в 3:37 PDT

Свое сообщение Рудковская сопроводила своим фото с сыном в самолете. У светских хроникеров глаз сразу зацепился за рюкзак мальчика. Они выяснили, что это модель от Louis Vuitton из коллекции Van Gogh. Говорят, малолетний денди обожает эту марку. А стоит такой рюкзачок как подержанная машина – около 200 тысяч рублей.