Певец Сергей Жуков сенсационно похудел

Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков радикально похудел. Певец буквально поразил фанатов новой внешностью.

Сейчас Сергея Жукова практически не узнать. Более того, даже преданные поклонники с трудом признали в подтянутом мужчине некогда "пухлячка из "Руки вверх!" Пока общественность терялась в догадках, на какие ухищрения Жуков пошел, чтобы скинуть лишние килограммы, сам исполнитель оставил пространный комментарий на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Артист опубликовал коллаж, на котором предстал в старом весе и с новыми параметрами. "Пост мотивации:) Так я выглядел еще в марте:)😖 Я счастлив, что Любовь, Вера и Сила воли помогли мне понять, что заниматься надо не похудением, а ЗДОРОВЬЕМ! Как только ты начинаешь это осозновать, понимать и принимать, появляется и Смысл и Желание и Успех!", – отметил Жуков.

Далее Сергей обратился к своим близким. "Спасибо всем моим родным и близким за поддержку. Это было и есть непросто. Спасибо родной душеньке @burdregina за безусловное понимание и крепкое плечо. Спасибо нашим друзьям и нашим крестным за направление и Путь", – выразил благодарность лидер группы "Руки вверх!"

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov) Май 28 2017 в 11:24 PDT

При этом Сергей Жуков заявил, что не намерен останавливаться на достигнутом. "Цели поставлены, работа продолжается! Не останавливаться на достигнутом и идти вперед – моя программа на ближайшие годы! Мне нужна и ваша поддержка друзья! Давайте поддерживать друг-друга и заниматься своим здоровьем вместе. Ведь ничего нет лучше, чем здоровые папа и мама, которые столько добра и счастья могут принести в свои семьи! БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!" – завершил свою речь исполнитель.

К слову, в своем новом весе Сергей Жуков на днях получил престижную музыкальную премию, которую ему преподнес телеканал Ру.ТВ. Дело в том, что группа "Руки вверх!" отметила 20-летний юбилей. "Он тебя целует", "Крошка моя", "Чужие губы" – эти и многие другие хиты по-прежнему сводят с ума поклонников. А Жуков считается одним из самых гастролирующих и высокооплачиваемых артистов страны. При этом певец своим дочерям и сыновьям песни группы слушать не дает.