Михалкову обвинили в жадности и обмане

На звезду "Уральских пельменей" накинулись из-за холодильника. Теперь ей приходится оправдаться.

Журналисты Екатеринбурга уже несколько дней активно тиражируют обвинения жительницы города в адрес звезды "Уральских пельменей" Юлии Михалковой. Местная жительница утверждает, что более года назад выиграла на сельскохозяйственной ярмарке холодильник, покупку которого якобы обещала оплатить артистка Обещанного приза от звезды она до сих пор не дождалась. Затаив на Михалкову обиду, женщина решила придать делу огласку и развела бурную деятельность в социальных сетях и местных СМИ, в которых обвиняет актрису в жадности и обмане.

Dni.Ru обратились за комментарием к самой Юлии. "Действительно, в прошлом году я была лицом сельскохозяйственной ярмарки. Всегда поддерживаю фермеров нашего региона, поэтому согласилась участвовать в проекте. Теперь почему-то СМИ называют меня еще и спонсором этой ярмарки. Я являлась лишь лицом и амбассадором проекта. Все мое "спонсорское" участие заключалось лишь в том, что я отработала в качестве ведущей развлекательной программы совершенно безвозмездно. Я была ведущей развлекательной программы. На этом мое участие в проекте закончилось", – заверила она.

"Действительно как ведущая я вручила сертификат на холодильник победительнице. Но никаких договоренностей о том, что я должна оплатить этот приз, разумеется, не было. Поверьте, если бы я дала такое обещание, я бы непременно его выполнила", – уверяет Михалкова. Она очень огорчена всей этой шумихой. Ей неприятно прослыть лгуньей, поскольку это вредит ее репутации.