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Финалиста "Битвы экстрасенсов" поймали на лжи

Намтар Энзигаль. Фото: vk.com/nam_tar
Некромант и демонолог взял деньги за поиски человека, который давно умер. А ошибку оправдал подпорченной аурой.
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Намтар Энзигаль – участник 16 сезона нашумевшего телепроекта "Битва экстрасенсов". Зрителям канала ТНТ он запомнился ярким внешним видом: у черного мага – множество странных татуировок, колец и других талисманов. А на все испытания он приходил с настоящим человеческим черепом. "Это мой мобильный телефон для связи с миром мертвых", – пояснил он. Экстрасенс уверял, что, помимо общения с мертвыми, может видеть некоторые моменты как настоящего, так прошлого и даже будущего. 

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Энзигаль хвастался, что, мол, еще в юности был принят в некий Орден хранителей смерти и теперь якобы постоянно находится в контакте с миром мертвых и обитателями "нижних миров" – так называемыми демонами. Жительница Ростова-на-Дону, узнав о необычных способностях мага, обратилась к нему с просьбой узнать причину гибели своего отца.

Маг, как выяснил Life.ru, якобы взял с нее 15 тысяч, но не помог. Он ошибочно назвал родственника клиентки живым, а затем и вовсе перестал выходить на связь – на звонки не отвечает и заблокировал доступ к своей странице. 

Свою странную ошибку финалист "Битвы экстрасенсов" объяснил просто – мол, у него сейчас подпорчена аура и он вновь примет женщину, когда почистит свою энергетическую оболочку. Теперь пострадавшая мечтает получить назад хотя бы дорогую ее сердцу фотографию погибшего отца. О деньгах речь не идет – тут еще попробуй докажи факт мошенничества.

Автор: Иван Губкин12 мая 2017, 11:53

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