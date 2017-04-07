Звезда "Молодежки" снялась в эротическом видео
Проследить за тонкостями съемочного процесса, а параллельно с этим и насладиться открывающимися видами, может любой желающий – запись была выложена в Сети. Журналисты утверждают, что от этого видео может заставить таять лед.
Италия не поддержала идею Британии о введении новых антироссийских санкций
Геополитические риски играют против сильного рубля
Глава штата Алабама Роберт Бентли был вынужден покинуть свой пост
Популярная актриса призналась, что ревела