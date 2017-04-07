Звезда "Молодежки" снялась в эротическом видео

Звезда популярного российского сериала "Молодежка" Юлия Маргулис снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала Maxim. При этом сам процесс съемки был тщательно задокументирован на видео, что позволяет сказать, что актриса снялась также и в эротическом ролике.

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