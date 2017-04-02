Пухлая Семенович возмутила своим видом
На передаче "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ решили сравнить то, как выглядит певица Анна Семенович на студийных фотографиях и в реальной жизни. Отличия журналистам бросились в глаза практически моментально. Они обратили внимания, что секс-символ отечественной эстрады затягивает на себе платья с такой силой, что даже дышит с трудом, а сетка у нее на спине и вовсе трещит по швам.
Поклонники, поведали зрителям телевизионщики, обвиняет звезду в том, что она приукрашивает себя на фотографиям. На снимках в социальных сетях певица выглядит стройнее на по меньшей мере десять килограммов, отмечают критики. Впрочем, сама Анна Семенович обвинения в излишней любви к ретуши отвергает:
"Я никогда не была тощей, но я спортивная, подтянутая и довольная собой".
Ну а сногсшибательные снимки и соблазнительные кадры на видео появляются благодаря правильному подбору ракурса и мастерству оператора. Так что об изменении фигуры при помощи графических редакторов, по ее словам, тут речи не идет.
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