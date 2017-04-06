Что связывает Евгения Цыганова и Глюк`Ozу

Популярная певица Глюк`Ozа (Наталья Чистякова-Ионова) заинтриговала поклонников совместным фото с известным актером и многодетным отцом Евгением Цыгановым. Dni.Ru выяснили, что связывает молодых людей.

Раньше Глюк`Ozа была завсегдатаем светских мероприятий и неизменно приводила в восторг зевак своими откровенными нарядами. Даже в дождь и в зимнюю стужу артистка старалась порадовать поклонников разрезом на бедре или экстремальным декольте.

В последнее же время Наталья куда-то пропала. Певица не только не блистает на красных дорожках, но даже перестала выкладывать провокационные селфи в соцсетях. Взволнованные фанаты ломают голову, что же случилось, а Чистякова-Ионова лишь интригует, предпочитая ничего не рассказывать. Исполнительница опубликовала в Instagram свое фото с актером Евгением Цыгановым и режиссером Романом Прыгуновым, но объяснять ничего не стала.

"Ничего не слышу, ничего не вижу и никому ничего не скажу!! Это все, что пока мы можем сказать)) Но совсем скоро вы увидите нашу компанию в деле)) Вот мне интересно, отгадаете, что это мы задумали??" – поинтересовалась у подписчиков подопечная Максима Фадеева.

Однако журналистам к гадалке идти не пришлось. От пресс-службы телеканала ТВ-3 Dni.Ru узнали, что Глюк`Ozа подалась в актрисы. Она снимается с Цыгановым в новом сериале под рабочим названием "Мертвое озеро" под чутким руководством режиссера фильмов "Духless" и "Духless-2" Романа Прыгунова.

Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova) Апр 6 2017 в 3:42 PDT

В мистическом триллере помимо Евгения и Натальи задействованы Павел Табаков, Александр Робак ("Географ глобус пропил"), Андрей Смоляков ("Высоцкий", "Викинг"), Виктор Хориняк ("Кухня"), Павел Ворожцов ("Духless 2”) и другие.

В данный момент полным ходом идут съемки пилотной серии. Работа кипит за полярным кругом, поэтому Чистякова-Ионова и пропала с радаров светских хроникеров. Вероятно, Глюк`Ozе будет сложно привыкнуть застегиваться на все пуговицы, что является необходимостью в суровом климате.

Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova) Апр 4 2017 в 5:32 PDT

По сюжету главный герой Максим Покровский (Евгений Цыганов), перспективный сотрудник МВД, приезжает из Москвы в маленький северный город, чтобы расследовать загадочное убийство дочери местного магната. Постепенно следователь погружается в тайную, скрытую от посторонних глаз жизнь города, затерянного в сибирской тайге.