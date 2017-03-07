Алена Свиридова сделала неожиданное признание. Поэтому популярная певица рассказала, что мечтала поступить в Суворовское училище.

В детстве Алена Свиридова хотела учиться в Суворовском училище. "Я представляла себе и разрабатывала планы, как не буду ходить в баню, чтобы не обнаружили, что я девочка. Как коротко подстригусь; в общем, продержусь как-нибудь. К тому же у меня отец был военным летчиком, поэтому весомая часть моей жизни была связана с армией…" – рассказала певица.

Артистка не скрывает, что именно благодаря своей склонности оправила сына в кадетский корпус. Кроме того, в какой-то момент Алене показалось, что его окружает слишком много женщин. "Это нехорошо. Тогда я ему подкинула идею, правда, изначально она была про Суворовское училище. Гриша радостно за нее ухватился, но выяснилось, что мы туда опоздали. Там берут с пятого класса и больше уже не делают добор. И потом мы узнали про кадетское училище. Съездили с сыном вдвоем, посмотрели, что и как. И вот уже год он учится в кадетском корпусе", – объявила Свиридова.

По признанию Алены, она не переживала за наследника. "Я всегда отношусь положительно к трудностям и к тому, что у человека они должны быть. Он должен учиться их преодолевать, и в этом нет ничего страшного и ужасного. Я очень против тепличного воспитания. И считаю: чем человек моложе, тем легче он переносит трудности. Это необходимо", – уверена певица.

Публикация от alenasviridova (@alenasviridova) Фев 23 2017 в 12:35 PST

Свиридова припомнила собственное детство, которое охарактеризовала как "адское". "В детстве мне казалось, что я сильно загружена: с семи лет ездила в школу через весь город, потом еще на курсы английского. Как уезжала в семь утра из дома, так возвращалась в девять вечера. А еще нужно было уроки сделать и музыкой позаниматься", – поведала Алена.

Свиридова уверена, что трудности лишь закалили характер. "Меня даже раздражает, когда мамочки начинают скакать вокруг своих сыночков, а потом жалуются, что мужчины перевелись. У меня ребенок, кстати, получает большую свободу. Он давно везде ездит и ходит один. Иногда мне начинают выговаривать: "Ой, сейчас другое время, сейчас нельзя…" Вы знаете, время и тогда было непростое. И на моей памяти хватало всяких криминальных личностей. Дети об этом тоже должны знать. И понимать, что жизнь – она такая, какая есть. И нужно к ней готовить со всеми ее трудностями", – отметила Свиридова.

Тем не менее,на выходные сын Григорий возвращается домой. "Я могу сказать, что он очень изменился в лучшую сторону. Он стал многие вещи ценить. Понимать, как же хорошо дома…" – цитирует артистку Woman Hit.

Вначале сослуживцы негативно восприняли сына Свиридовой, считали его мажором. Однако вскоре поняли, что Григорий "не мажорит". К примеру, он ездит в метро. Между тем пока неизвестно, чем будет заниматься сын Свиридовой после завершения обучения. "Во всяком случае, никто не обязан быть военным. Конечно, там есть какие-то приоритеты при поступлении в высшие военные учебные заведения. Но можно выбрать совершенно другую рабочую специальность. Пока я не знаю, кем Гриша будет, он еще не определился. Но даже если он не поступит в вуз и пойдет в армию, то уже будет опытным по сравнению с новобранцами", – заключила Алена Свиридова.