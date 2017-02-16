Елена Ксенофонтова выйдет замуж после скандала

Переживающей тяжелый период в жизни Елене Ксенофонтовой обязательно улыбнется счастье, уверена гадалка Галина Янко. Более того, популярная актриса даже выйдет замуж.

Елена Ксенофонтова родилась в декабре и по знаку зодиака Стрелец. По натуре яркая личность, большой энтузиаст в любом начатом деле, Елене всегда в жизни стремилась к духовной самостоятельности, что послужило разводу с первым мужем.

"Елена Ксенофонтова сейчас переживает очень непростой период своей жизни. Я вижу, что ситуация обстоит именно так, как рассказала актриса, она ничего не придумала и не преувеличила. Сейчас она действительно напугана и подавлена, но особенно – разочарована, так как не ожидала от своего гражданского мужа Александра такого вероломства и предательства", – рассказала Dni.Ru ясновидящая Галина Янко.

По мнению гадалки, Елена поступила правильно, когда решила рассказать о своей ситуации во всеуслышание. "В одиночку ей было бы трудно противостоять Александру и отстаивать свои интересы, но теперь количество единомышленников и доброжелателей будет постоянно расти. Я вижу, что с поддержкой и помощью нескольких людей Елена сможет в итоге добиться справедливости. Вопрос с недвижимостью и с детьми будет решен в ее пользу. Впрочем, скоро Александр и сам осознает, что поступает жестоко и бесчеловечно, он обязательно "ослабит хватку", – сказала она.

После того, как вся эта история затихнет, жизнь Елены начнет приобретать новые краски, уверена Янко. "Она обязательно встретит мужчину, причем произойдет это довольно скоро. Я уверена, что эта встреча приведет к браку, а отношения будут развиваться стремительно. Единственное, о чем хотелось бы предупредить актрису – ей сейчас нельзя нервничать, это опасно для здоровья. Скорей всего, в детстве у Елены был какой-то недуг, провоцирующий головные боли, но со временем он прошел. Если в этот сложный период актриса не будет сохранять спокойствие, то эта проблема может к ней вернуться", – предупредила ясновидящая.