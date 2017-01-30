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Новая версия семейной драмы Елены Ксенофонтовой

Елена Ксенофонтова. Фото: GLOBAL LOOK press\Komsomolskaya Pravda
Душераздирающая история Елены Ксенофонтовой о том, как гражданский муж отбирает у нее квартиру и маленькую дочь, получила продолжение. Свою версию семейной драмы изложил сам мужчина.
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По словам адвоката Александра Рыжих, его отношения с Еленой Ксенофонтовой испортились по многим причинам, в том числе и из-за ее вспыльчивости. "Бывает, слово за слово, мы ругались… Но если в нормальной семье на этом все заканчивалось, то у нас нет. Елена в порыве эмоций часто начинала меня бить. При детях – ее старшем сыне Тимофее, нашей маленькой Соне. Я уговаривал хотя бы выйти в другую комнату, поговорить. Долго терпел, пока в какой-то момент не получил сотрясение мозга и не оказался в Институте имени Склифосовского", – поведал мужчина.

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Однако Рыжих отказался от госпитализации, лечился дома. С Еленой отношения совсем испортились – они стали чужими людьми, которые просто делят жилплощадь. Однажды, вернувшись с работы, Александр обнаружил, что замки на входной двери квартиры стоят новые. От соседей он узнал, что накануне Ксенофонтова собрала вещи, забрала дочь и уехала. На телефонные звонки она не отвечала.

"Мне стало известно, что Елена продала квартиру адвокату Александру Добровинскому, который предоставил ей юристов из своего бюро. Соню после этого "побега" не видел почти три месяца. Две недели ежедневно приходил в садик, музыкальную школу, надеясь застать ее там, но педагоги говорили, что она перестала посещать занятия. В конце концов Елена дала мне встретиться с дочерью. После этого она обратилась в суд, чтобы определить место жительства Софьи и "правила" ее общения с отцом. Я подал встречный иск! Ни в коем случае не собираюсь запрещать матери воспитывать дочь, просто не хочу страдать от непредсказуемого поведения супруги", – цитирует Рыжих Starhit.

Сейчас Александр регулярно видится с дочерью – иногда они гуляют и "урывками" разговаривают. Однако на Новый год, когда мужчина приехал с подарком для Сони, Елена его в дом не пустила. Александру пришлось вручать презент у подъезда. А в начале января Рыжих смог на несколько часов забрать дочь, чтобы та повидалась с бабушкой – его матерью.

"Несмотря на то, что Елена настраивает ребенка против отца, дочь по мне скучает, я это чувствую и вижу. И даже пытается помирить нерадивых маму и папу. Сонечка не теряет надежды, что мы снова будем вместе", – отметил мужчина.

Напомним, Ксенофонтова опубликовала шокирующий пост в Instagram. Актриса призналась, что ее бывший возлюбленный, юрист Александр Рыжих, подал на нее заявление в полицию, обвинив в избиении. Якобы Елена несколько раз нанесла ему удары по голове, после чего сама притворилась жертвой.

"Ровно год (больше 25 заседаний!) я пыталась доказать, что ни в чем не виновата, что не я, а он напал на меня, а я лишь защищалась. Было все: куча свидетелей, включая ту, которая находилась в момент конфликта в доме и видела своими глазами, как он восседал на мне и выкручивал руки; мои зафиксированные побои в травмпункте, медицинская экспертиза, подтверждающая побои; рапорт участкового и т.д. Но тщетно", – написала Елена. В конце прошлого года ей вынесли обвинительный приговор, обязав уплатить штраф. Актриса утверждает, что теперь Александр намерен отобрать у нее квартиру и дочь.

Автор: Наталья Аряева30 января 2017, 09:42

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