Омаров объявил охоту на оскорбившего Бородину Кушанашвили

Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров публично призвал Отара Кушанашвили к ответу за оскорбления жены. Супруг ведущей “Дома-2” намерен по-мужски разобраться с известным журналистом.

“Ты знаешь, что я хочу пообщаться с тобой и избегаешь этого. Если ты мужчина хотя бы позвони. У тебя есть мой номер. P/S Я уважаю старших если они сами себя уважают (Орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред.)”, – написал Омаров на своей странице в Instagram.

Рвение разгневанного мужа поставить на место обидчика Бородиной поддержали пользователи Сети. “Все правильно , теперь будет дома сидеть и избегать вас везде, безмозглый, старый пердун!!!” – написал один из поклонников ведущией “Дома-2”.

Между тем, Ксения и сама неплохо защищается. Она уже успела "поставить на место" Кушанашвили, в грубой форме раскритиковав журналиста в соцети. "Если бы ты меньше пил, не подводил большое количество людей вокруг себя, если бы не твой грязный рот, может быть, это мнение было бы авторитетно для меня", – разместила в Instagram гневный пост Бородина.

Ты знаешь, что я хочу пообщаться с тобой и избегаешь этого. Если ты мужчина хотя бы позвони. У тебя есть мой номер. P/S Я уважаю старших если они сами себя уважают. Публикация от Курбан Омаров (@zimamoscow) Мар 10 2017 в 7:39 PST

Представителей отечественного шоу-бизнеса рассорила предполагаемая жертва изнасилования Диана Шурыгина. Конфликт между скандально известным журналистом и ведущей "Дома-2" разгорелся из-за несовпадения во мнениях.

Бородина подвергла в Сети жесткой критике Шурыгину. Запись была показана в эфире программы “Пусть говорят”. Находившийся в этот момент в студии Отар Кушанашвили высмеял слова ведущей "Дома-2".

"Ксения Бородина в роли морального авторитета – это как человек по фамилии Кокорин, который называется футболистом. Если Ксения Бородина, набросив прокурорскую мантию, кого-то судит, то это полный пипец", – сделал выпад в сторону телеведущей Кушанашвили.