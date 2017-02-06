54-летняя Свиридова показала повзрослевшего сына

Алена Свиридова показала повзрослевшего сына Григория. Младшему наследнику популярной певицы исполнилось 13 лет.

Алена Свиридова родила второго сына, когда ей был 41 год. В недавнем интервью популярная исполнительница призналась, что ей было не страшно рожать в таком возрасте. "Я подумала, что я все равно справлюсь. Справились же с первым, когда у нас толком и не было ничего. А сейчас это уже пара пустяков", – рассказывала Алена.

На днях сыну певицы Григорию исполнилось 13 лет. Популярная исполнительница поделилась с многочисленными подписчиками фотографиями повзрослевшего сына. "Теперь он официальный тинэйджер:) ура! Люблю тебя, мой сын!!!" – написала Свиридова.

Младший сын Алены, по мнению подписчиков артистки, настоящий красавец. "Какой суперский сыночек с супер мамой!", "Красотка мама и сынок😇😇💞☝👍", "Красавец!!!", "Какое трогательное фото , мама и сын 🙏👍😍", "ого😳 Гришаня выше тебя???🙈", "Растет как на дрожжах твой красавец!", "Симпатишшный то какой. 👍😉", – высказали свое мнение поклонники Свиридовой.

Фото опубликовано alenasviridova (@alenasviridova) Фев 5 2017 в 8:13 PST

Напомним, Григорий появился на свет после того, как в 2002 году Алена Свиридова стала ведущей реалити-шоу "Гарем", которое снималось в Кении. И там она познакомилась с украинским манекенщиком Дмитрием Мирошниченко, мужчиной на 20 лет моложе ее. Между ними завязались отношения. После окончания съемок Дмитрий переехал к Алене. Вместе они пробыли четыре года. Певица даже решилась вновь стать мамой в 41 год. Но измены со стороны Дмитрия и недопонимания привели к разрыву отношений.

Фото опубликовано alenasviridova (@alenasviridova) Ноя 6 2016 в 8:28 PST

У Алены есть сын от первого брака – 33-летний Василий. С 17 лет он живет с отцом в Канаде. "Честно говоря, я бы на месте Васи в его возрасте рванула бы в Канаду, еще не дослушав предложения родителей. Ну и, в общем, он уехал. К сожалению, мы видимся теперь раз в год", – посетовала в интервью певица.