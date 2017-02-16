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Шоу-бизнес

Слава ответила Андрею Разыграеву на обвинение в пьянстве

Андрей Разыграев и Слава. Фото: Dni.Ru
Певица Слава прокомментировала пост телеведущего Андрея Разыграева. Она заявила, что была абсолютно трезва.
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Спустя несколько дней после того, как Андрей Разыграев поделился с подписчиками своей странички в социальной сети Instagram рассказом инцидента, который произошел на съемках с участием певицы Славы, артистка решила прокомментировать обвинение шоумена в том, что она якобы была пьяна.

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"я была абсолютно трезвая! но очень уставшая и предупредила команду муз тв что не буду давать интервью для канала в начале, так как берегу силы для выступления, и потом интервью с Андреем!!!!" – начала свою речь Слава.

Далее певица выложила свою версию происшедшего. "во время нашего выступления на песне "одиночество"неожиданно от куда выбегаю 2 ведущих и в прямом смысле начинаю очень не красиво глумиться за нашими спинами, причем на сцене которая высотой 2 метра. девочки балет не видят. все происходит за их спиной. одно не ловкое движение и Алла просто упала бы вниз !!!!!! вы головой своей соображаете ????? нас об этом даже никто не предупредил. более того ,я видела как некоторая компашка (этих ведущих и еще одного типа) смеялась и обсуждала нас во время нашего выступления, на что мне было оч больно смотреть, после чего вступила в этот низкий "танец" за нашими спинами. я очень испугалась за Аллу ,сказала своему помощнику, чтобы он их убрал, еле сдержала слезы", – рассказала Слава.

Артистка призналась, что "от такого отношения разревелась" в гримерке. "и послала всех на ..!!!!! а Андрею я сказала , что могу сняться в любой другой день. только он сказал что это смешно!!!!!смешно когда люди могут упасть и ноги сломать!!!!????? пошли вы все !!!! мне мой коллектив дороже вашего .... шоу-бизнеса!!!! я ведь даже извинилась потом перед Андреем, что сорвала эфир, о чем очень сейчас жалею !!!!!" – завершила свой рассказ возмущенная певица.

Ранее Андрей Разыграев рассказал в своем аккаунте о, по мнению ведущего, шокирующем случае, который на днях произошел во время записи передачи. "Вот, например, я и съемочная группа ещё из 27 человек неделю готовились к съемке большого 40-минутного интервью с одной российской певицей. Выступив на сцене, "звезда" вместо того, чтобы идти на запланированную и согласованную съёмку, устроила беспочвенную истерику, с матом, оскорблениями выталкивала из гримёрки сотрудников канала, а потом и вовсе, послав всех и все вместе взятых, поспешила удалиться с чётко улавливаемым шлейфом смердящего перегара..." – написал Разыграев (отметим, что имени скандалившей знаменитости шоумен не назвал).

Далее телеведущий выразил свое мнение относительно неприятной ситуации. "Мне всегда думалось, что если ты выбрал публичную профессию, то твоя обязанность – при любых обстоятельствах служить зрителю и уважать коллег, которых, к ряду ты считаешь еще и друзьями, а они в свою очередь признают и беспристрастно ценят в тебе Порядочность и Личность. И многое прощают. До какого то момента. До первых пугающих шагов в безвестность... У меня все! 🤔❌🚨" – написал Андрей Разыграев. 

Автор: Наталья Аряева16 февраля 2017, 14:14
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