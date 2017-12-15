Что значит видеть сон во сне
Общее толкование
Специалисты считают людей, которые видят сон во сне, способными постигать тайны бессознательного, наделенными просветленным сознанием и умеющими контролировать свою жизнь. Способность видеть такие сны дана далеко не каждому, это удел людей избранных.
Зачастую в сновидениях появляются непонятные сюжеты, которые требуют объяснения. Как их разгадать? Толкование будет зависеть от деталей увиденного: где, с кем и сколько вы спали.
Спать на природе – к приятной поездке.
Спать на крыше здания – добрый знак стремительных перемен в жизни. Вы будете на вершине успеха. Если погода во сне хорошая – реализация задуманных планов пройдет успешно.
Спать на грязном полу – такой сон предвещает неприятности с близкими людьми и домочадцами. Ожидание поддержки родных в нужный момент не оправдается.
Видеть себя в постели с любимым – к затягиванию ситуации. Ваши взаимоотношения останутся неопределенными.
Спать с покойником – к хорошему здоровью. Подобное сновидение предвещает положительные события в жизни.
Видеть себя крепко спящим и не мочь проснуться – это предупреждение о неразрешенном жизненном
вопросе. Вам необходимо постараться, чтобы отыскать выход из создавшейся
ситуации.
Также подобный сон толкуется как приближение тяжелого недуга или проблем. Фрейд считает данное сновидение предупреждением не загонять себя в рамки и обрести свободу в мыслях и поведении.
Что говорят сонники?
Новейший сонник предупреждает, что данное сновидение пророчит затяжную болезнь.
Современный сонник считает, что такой сон значит, вести двойную жизнь. Вы лицемерны по отношению к достойному человеку, переживаете из-за этого. Увиденный во сне счастливый сон – к печали.
Сонник будущего рекомендует не спешить с принятием жизненно важных вопросов, отложив это на потом.
Семейный сонник говорит о предательстве друга и советует подготовиться к неприятным событиям.
Сонник Велеса уверен, что такой сон пророчит хорошие жизненные перспективы, если при этом человек испытал положительные эмоции.
Сонник от А до Я видит в сюжете данного сновидения предупреждение о тайной измене любимого человека.
Сонник Дениз Линн считает данное сновидение потребностью организма в дополнительном отдыхе. Также сон указывает на боязнь перемен.
Мнение эзотериков и психологов
Они полагают, что на данное сновидение – проигрывание жизненной ситуации во сне. Если вы видите кошмар, значит, в реальной жизни опасность вас не коснется: вы уже пережили ее в своем сне, иной жизненной реальности, сообщает сайт "Тайный мир".
Управлять сном во сне – уникальная возможность программирования жизненных событий. Этому умению специально обучаются на курсах осознанных сновидений.Как воплотить увиденный хороший сюжет сновидения в жизнь? Для этого нужно после пробуждения несколько раз “проиграть” события сна в своем сознании, закрепив их. Если же вы увидели сон во сне с печальным финалом, просто создайте финал событий со счастливым концом. Постепенно вы обретете умение контролировать свою жизнь через сны.
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