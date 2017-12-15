Что значит видеть сон во сне

Разгадка зависит от особенностей сюжета увиденного и от эмоциональной реакции человека на происходящие во сне события. Видеть сон во сне могут избранные люди.

Общее толкование

Специалисты считают людей, которые видят сон во сне, способными постигать тайны бессознательного, наделенными просветленным сознанием и умеющими контролировать свою жизнь. Способность видеть такие сны дана далеко не каждому, это удел людей избранных.

Зачастую в сновидениях появляются непонятные сюжеты, которые требуют объяснения. Как их разгадать? Толкование будет зависеть от деталей увиденного: где, с кем и сколько вы спали.

Спать на природе – к приятной поездке.

Спать на крыше здания – добрый знак стремительных перемен в жизни. Вы будете на вершине успеха. Если погода во сне хорошая – реализация задуманных планов пройдет успешно.

Спать на грязном полу – такой сон предвещает неприятности с близкими людьми и домочадцами. Ожидание поддержки родных в нужный момент не оправдается.

Видеть себя в постели с любимым – к затягиванию ситуации. Ваши взаимоотношения останутся неопределенными.

Спать с покойником – к хорошему здоровью. Подобное сновидение предвещает положительные события в жизни.

Видеть себя крепко спящим и не мочь проснуться – это предупреждение о неразрешенном жизненном вопросе. Вам необходимо постараться, чтобы отыскать выход из создавшейся ситуации.

Также подобный сон толкуется как приближение тяжелого недуга или проблем. Фрейд считает данное сновидение предупреждением не загонять себя в рамки и обрести свободу в мыслях и поведении.

Что говорят сонники?

Новейший сонник предупреждает, что данное сновидение пророчит затяжную болезнь.

Современный сонник считает, что такой сон значит, вести двойную жизнь. Вы лицемерны по отношению к достойному человеку, переживаете из-за этого. Увиденный во сне счастливый сон – к печали.

Сонник будущего рекомендует не спешить с принятием жизненно важных вопросов, отложив это на потом.

Семейный сонник говорит о предательстве друга и советует подготовиться к неприятным событиям.

Сонник Велеса уверен, что такой сон пророчит хорошие жизненные перспективы, если при этом человек испытал положительные эмоции.

Сонник от А до Я видит в сюжете данного сновидения предупреждение о тайной измене любимого человека.

Сонник Дениз Линн считает данное сновидение потребностью организма в дополнительном отдыхе. Также сон указывает на боязнь перемен.

Мнение эзотериков и психологов

Они полагают, что на данное сновидение – проигрывание жизненной ситуации во сне. Если вы видите кошмар, значит, в реальной жизни опасность вас не коснется: вы уже пережили ее в своем сне, иной жизненной реальности, сообщает сайт "Тайный мир".

Управлять сном во сне – уникальная возможность программирования жизненных событий. Этому умению специально обучаются на курсах осознанных сновидений.

Как воплотить увиденный хороший сюжет сновидения в жизнь? Для этого нужно после пробуждения несколько раз “проиграть” события сна в своем сознании, закрепив их. Если же вы увидели сон во сне с печальным финалом, просто создайте финал событий со счастливым концом. Постепенно вы обретете умение контролировать свою жизнь через сны.