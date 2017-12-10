Что известно о победительнице "Новой фабрики звезд"
Певица родилась в 1993 году и все детство провела в Ульяновске. Хасанова интересовалась музыкой уже в раннем возрасте: она ходила в музыкальную школу и была членом различных коллективов.
Школу певица окончила с золотой медалью. Родители попросили Хасанову получить "человеческую" профессию, поэтому она поступила на юридический факультет РГУНГ им. Губкина, который успешно окончила в 2014 году. "Я всегда знала, что свяжу свою жизнь с музыкой и буду зарабатывать на жизнь именно пением. Но получение высшего образования было обязательным пунктом в моей жизни", – заявила она в интервью студенческому журналу "Керосин".
Большая музыкальная карьера Хасановой началась в 2014 году. Девушка отправилась на Украину и приняла участие в шоу "Х-Фактор-5". Ей удалось добиться успехов на нескольких этапах, но до финала она не дошла: с проекта ее выгнал Иван Дорн.
После этого к Хасановой пришла известность: она начала выступать на концертах и даже попробовала себя в качестве модели. Кроме того, она стала триумфатором первого всероссийского конкурса "Татар Кызы", получив звание самой музыкальной девушки.
В 2015 году молодая исполнительница оказалась среди тех, кого композитор Игорь Крутой отобрал для полуфинала конкурса "Новая волна". Тогда Хасанова призналась, что мечтала об этом всю жизнь.
Звездным часом для певицы стало участие в проекте "Новая фабрика звезд", который завершился в начале декабря. Она выступала на сцене с такими известными артистами, как Дима Билан и Наталья Подольская. Хасановой удалось стать победительницей конкурса.
О личной жизни исполнительницы известно не так много. Судя по всему, она тщательно скрывает эту информацию от посторонних глаз.
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