Что известно о победительнице "Новой фабрики звезд"

В Москве состоялась церемония вручения наград конкурса "Новая фабрика звезд". Победителем стала молодая исполнительница Гузель Хасанова.

Певица родилась в 1993 году и все детство провела в Ульяновске. Хасанова интересовалась музыкой уже в раннем возрасте: она ходила в музыкальную школу и была членом различных коллективов.

Школу певица окончила с золотой медалью. Родители попросили Хасанову получить "человеческую" профессию, поэтому она поступила на юридический факультет РГУНГ им. Губкина, который успешно окончила в 2014 году. "Я всегда знала, что свяжу свою жизнь с музыкой и буду зарабатывать на жизнь именно пением. Но получение высшего образования было обязательным пунктом в моей жизни", – заявила она в интервью студенческому журналу "Керосин".

Большая музыкальная карьера Хасановой началась в 2014 году. Девушка отправилась на Украину и приняла участие в шоу "Х-Фактор-5". Ей удалось добиться успехов на нескольких этапах, но до финала она не дошла: с проекта ее выгнал Иван Дорн.

Публикация от ГУЗЕЛЬ ХАСАНОВА (@guzelhasanova) Окт 16 2017 в 4:12 PDT

После этого к Хасановой пришла известность: она начала выступать на концертах и даже попробовала себя в качестве модели. Кроме того, она стала триумфатором первого всероссийского конкурса "Татар Кызы", получив звание самой музыкальной девушки.

В 2015 году молодая исполнительница оказалась среди тех, кого композитор Игорь Крутой отобрал для полуфинала конкурса "Новая волна". Тогда Хасанова призналась, что мечтала об этом всю жизнь.

Публикация от ГУЗЕЛЬ ХАСАНОВА (@guzelhasanova) Ноя 28 2017 в 10:24 PST

Звездным часом для певицы стало участие в проекте "Новая фабрика звезд", который завершился в начале декабря. Она выступала на сцене с такими известными артистами, как Дима Билан и Наталья Подольская. Хасановой удалось стать победительницей конкурса.

О личной жизни исполнительницы известно не так много. Судя по всему, она тщательно скрывает эту информацию от посторонних глаз.