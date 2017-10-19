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Ягудин неожиданно женился во второй раз

Фото: dni.ru
Фигурист изумил поклонников поступком. Но он счастлив и любим.

Продолжение: Марьянова отправили в могилу за полмиллиона
прочитано 3936 раз

Удивлению посетителей ГУМа днем 19 октября не было предела. Ведь они попали на свадьбу. Женились олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина. Обмен кольцами, крики "горько!", свидетельство о регистрации брака, пожелание "совет да любовь!" – казалось, все по-настоящему. Только вот регистратор был... роботом!

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Алексей Константинович Ягудин

Алексей Константинович Ягудин Фигурист

Таким необычным способом фигуристы отрекламировали ледовое шоу Ильи Авербуха "Ромео и Джульетта", показы которого стартуют в Москве. А после шуточной свадьбы с "молодоженами" пообщался корреспондент Dni.Ru. 

Фото: dni.ru

"Наша настоящая свадьба состоялась в феврале прошлого года в Красноярске, – улыбнулся Ягудин. – Этот город я очень люблю, поэтому и решили поставить штамп именно там. К тому же торжество в Москве требует пафоса, звездных гостей, а мы не хотели шумихи и суеты. Мы с Таней более десяти лет и давно жили в гражданском браке, воспитывали двух дочерей, поэтому официальная регистрация брака ничего не меняла. Мы просто хотели, чтобы было поменьше вопросов, но в итоге их стало еще больше: почему не Москва, а Сибирь, почему платье невесты было не белое, а темно-синее..."

Фото: dni.ru

Кстати, почему? Ягудин ответил и на этот вопрос: "Белое платье символизирует девственность и чистоту невесты, а на маме двоих детей оно смотрелось бы странно. Поэтому Таня надела то, что было под рукой, ничего специально не шила. Нам не важен внешний антураж, шумиха. Главное – любовь, а не внешние эффекты. А у нас она огромная!" 

Автор: Феликс Грозданов19 октября 2017, 15:37
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