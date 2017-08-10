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Кафельникова заинтриговала странным письмом

Алеся Кафельникова. Фото: instagram.com/alesyakaf
Алеся Кафельникова недавно вернулась с отдыха на море поле скандала с наркотиками. Впервые за долгое время она вновь дала почву домыслам и слухам.

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Дочь известного теннисиста в последнее время весьма дозировано делится с подписчиками какими-либо новостями. Сегодня девушка, по всей видимости, решила прервать свое затишье и выложила в историю Instagram фото своего письма, подписав в конце: "Я пишу не для того, чтобы просить тебя прийти. Я пишу, чтобы предупредить: я всегда буду ждать". К слову, само письмо Алеся предпочла замазать. Ровным счетом так же, как и не назвала адресата письма. 

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Можно предположить, что им является рэпер Фараон, с которым у модели были отношения до последнего времени. Парня зовут Глеб Голубин. Музыкант приходится сыном футбольному менеджеру Геннадию Голубину. До недавних пор молодые люди выкладывали совместные снимки в Instagram, показывая идиллию в отношениях. Правда, отец Алеси не особенно жаловал возлюбленного дочери. Евгений Кафельников уверен, что там, где музыка, обязательно будут наркотики. О причинах расставания пары ничего не известно, но поклонники рэпера предположили, что модель не смогла смириться с армией поклонниц своего парня. 

Также письмо может быть адресовано отцу Кафельниковой, с которым девушка давно находится в конфликте. Именно он первым распространил информацию о том, что его ребенок страдает наркоманией.  "Наркотики", "Я попал в ад! Дальнейшая жизнь начинает терять смысл", "Я отец-неудачник! Вот, что самое противное для любого родителя. Осознавать этот факт. Но я этого не заслуживаю", "Не могу больше в себе держать! Помогите"", – так звучали первые сообщения спортсмена в Интернете.

Напомним, Алесю Кафельникову подозревают в употреблении запрещенных препаратов. Отец первым забил тревогу, тем самым спровоцировав открытую перепалку с дочерью в Сети. На сторону теннисиста встали многие его подписчики, удивляясь тому, что у Евгения могло случиться такое горе. 

Автор: Василиса Моргунова10 августа 2017, 15:07
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как выглядела Алеся Кафельникова до жуткой интоксикации

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