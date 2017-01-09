Подруга Дмитрия Тарасова ждет ребенка

Красавица решила скрыться от вопросов и подозрений. Она не комментирует свое интересное положение.

С момента официального развода полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова и телеведущей Ольги Бузовой не пришло еще и двух недель. А поклонники футболиста уже вовсе судачат, будто бы он скоро станет папой. Якобы Анастасия Костенко, ставшая во многом причиной развода Тарасова, теперь ждет от него ребенка.

Красавица во избежание пересудов и кривотолков даже закрыла свой аккаунт в социальной сети Instagram. Хотя еще осенью выкладывала там смешное и многозначительное фото с детской шоколадкой. Возможно, это был намек? Поэтому теперь все ждут, подтвердится ли противоречивая информация о возможной беременности Костенко от Тарасова. Если да, то для Дмитрия это будет уже второй ребенок. В 2009 году у него родилась дочь Ангелина от брака с Оксаной Пономаренко, которую он потом оставил ради Ольги Бузовой.

О Костенко известно мало. 22-летняя красавица из города Сальска Ростовской области работает танцовщицей и моделью, в 2013 году был названа "Мисс Наций", через год завоевала титул "Вторая вице-мисс Россия", а на конкурсе "Мисс мира" девушка заняла 20-е место.



Говорили, что игрок "Локомотива" несколько месяцев назад начал арендовать для новой фаворитки квартиру. При этом Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко свои отношения никак не комментируют, в сети Интернет нет ни одного их совместного фото. И то обстоятельство, что Костенко в одной из своих социальных сетей поменяла статус на "влюблена" совершенно не доказывает, что влюблена она именно в Тарасова.

