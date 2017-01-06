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"Опухшую" Анну Семенович высмеяли за фото без макияжа

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich
Популярная российская певица Анна Семенович улетела на заслуженный отдых. Местом для отпуска Семенович выбрала остров Бали, откуда теперь регулярно выкладывает в Сеть свежие фото и видео.
прочитано 8856 раз

Но, как это обычно бывает, не всем приходятся по душе фотоотчеты звезды. "Досталось" экс-солистке группы "Блестящие" за снимок, на котором она запечатлена без макияжа. Примечательно, что сам пост получился очень добрым позитивным.

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"Дорогие мои с Рождеством вас 🎄🙏🏼❤️️🎉. Я вам хочу пожелать в эти праздничные дни ПЕРЕЗАГРУЗКИ!!! Мы привыкли все время куда-то бежать и перестали замечать красоту жизни, понимать Божественный язык через пушистый белый снег, шум ветра или волнистый океан, а ведь это все для нас, для нашего удовольствия ✨Нам надо научиться смотреть по сторонам не в поиске людей, которых мы с удовольствием будем сравнивать с собой и осуждать, а в поисках той простой красоты, которую подарила нам Божественная Вселенная и тогда жизнь заиграет счастливыми красками🙏🏼 Любви всем и добра", – так подписала очередную фотографию Семенович. 

"То ли переела, то ли перекачалась, то ли перепила. опухшая какая", – написала одна из подписчиц певицы.  "Ужасная. Не узнала.Pig🐷", – добавили другие злопыхательницы. Кто-то вообще предположил, что на фото вовсе не Анна Семенович, а Любовь Успенская. "Вылитая Успенская! Все на одно лицо когда умыть", "Да-а-а-а! Не тот Семёныч без косметики, не тот! А на Успенскую действительно смахивает :)" – посмеялись блогеры. 

К счастью, нашли у артистки заступники. "Мне кажется или она здесь сама на себя не похожа, в хорошем смысле, похорошевшая такая", "И без косметики красивая!",  "Очень красивая и с косметикой и без", – поддержали певицу подписчики. 

Автор: Федор Лопырев6 января 2017, 14:24
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