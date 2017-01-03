Сын Никаса Сафронова попал в реанимацию
Врачи одной из столичных клиник провели обследование сына Сафронова. По предварительным данным, он был госпитализирован с жалобами на боль.
В клинике ему поставили диагноз – серьезное воспалительное заболевание. Затравкин находится в стационаре, врачи назначили ему курс интенсивной терапии.
Сын Никаса Сафронова подтвердил информацию о госпитализации. "Да, действительно, я нахожусь в больнице. Новый год я встретил в реанимации, у меня сильное воспаление легких", – цитирует его Life.ru.
Лука Затравкин – известный в России музыкант, пианист международного уровня. Он отыграл более тысячи концертов и стал лауреатом многочисленных конкурсов. Затравкин – внебрачный сын Сафронова.
Напомним, Затравкин уже становился героем новостных сюжетов в 2016 году. Тогда его подозревали в совершении ДТП, в результате которого погибла глава фонда инвалидов Северного округа Москвы.
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