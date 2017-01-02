Плющенко и Билан любят одну женщину

Яна Рудковская отмечает день рождения. Правда, она сегодня на работе, потому торжества пришлось перенести.

Сегодня продюсер Яна Рудковская отмечает 42-й день рождения. Поздравления она начала с раннего утра. Первым в любви признался ее супруг – олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко. "Люблю тебя моя Котофеевна! С днем рождения! Будь счастлива!", – написал он на странице в социальной сети.

Фото опубликовано Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) Янв 1 2017 в 11:23 PST

Потом к поздравлениям присоединился Дима Билан. "Помню, как мы начали бороздить с тобой просторы нашей музыкальной индустрии и понимаю, как же я в тебе не ошибся, а даже больше – приобрел глубочайшего друга, партнера и, можно сказать, буквально родственника, который и в горе, и в радости! Я тебя очень люблю и переживаю, если что-то не так! Береги себя, пожалуйста! Ты профессионал высокого класса, всегда стремишься постичь все досконально и в этом твоя сила! Продолжай счастливо удивляться и делать открытия, быть счастливой!!! Ты исключительный человек, таких нет! Люблю, Янчик", – признался Билан.

Фото опубликовано bilanofficial (@bilanofficial) Янв 2 2017 в 2:06 PST

Поздравила Яну и телеведущая Ксения Собчак: "Помню нашу сьемку, и рада, что она стала одной из твоих любимых и даже встречала гостей на твоем дне рождения. Помню, как ты всегда суперпрофессионально подходишь к любому делу! Ты замечательный продюсер и хороший человек. Желаю одного-никогда не останавливайся!"

Видео опубликовано Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Янв 2 2017 в 6:51 PST

День рождения Рудковская отмечает на работе – сегодня в питерском Ледовом дворце состоится первый показ шоу "Щелкунчик" с участием знаменитых фигуристов. Поэтому Яна с головой окунается в подготовку и репетиции, а праздновать будет уже после.

