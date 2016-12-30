Солнцев: Сейчас у Бузовой начнется паранойя

Бывший участник "Дома-2" Рустам Солнцев прокомментировал развод ведущей телестройки Ольги Бузовой с футболистом Дмитрием Тарасовым. Шоумен предостерег звезду от возможных ошибок.

"Наверно, сейчас у Оли Бузовой начнется паранойя. Она изо всех сил будет стараться утереть нос бывшему, показать, какая она востребованная, как все ее хотят. Возможно, даже ходить на фейковые свидания под камерами. Это будет огромной ошибкой! Это будут фейки, которые закончатся фейлами!" – поделился Солнцев с корреспондентом Dni.Ru.

Шоумен полагает, что при этом в глубине души Ольга останется одинокой. "Она будет мучиться, переживать. Но все пройдет. Я считаю, сейчас Оле лучше закрыть комментарии в "Инстаграме", успокоиться и подготовиться к встрече с мужчиной, который будет о ней по-настоящему заботиться, а не красоваться на камеру, чтобы "лайки" собрать. Надо же как получилось! Я думал, там была хоть капля любви, но вы сами знаете, что Дима забрал все. О какой любви может идти речь?" – недоумевает Рустам.

Фото опубликовано Рустам Солнцев (@solncevrustam_) Дек 28 2016 в 12:03 PST

Бывший участник "Дома-2" предложил Бузовой свой рецепт борьбы с депрессией. "Я считаю, Оле надо немного поутихнуть, не выставлять личную жизнь напоказ. Напоследок выпустить эротический календарь и уйти в работу. Как Козерог Козерогу хочу пожелать Оле процветания, счастья, большой любви и благополучия. Она это заслужила", – заключил шоумен.

Фото опубликовано Новости Звезд (@instastarsnews) Дек 27 2016 в 5:41 PST

Напомним, сегодня, 30 декабря, Бузова и Тарасов официально развелись. Что стало причиной разрыва, до сих пор точно неизвестно. В СМИ приводятся две самые распространенные версии: якобы Тарасов изменял Бузовой, и она больше не могла этого терпеть, и что Дмитрий мечтал о нормальной семье, рождении ребенка, а Ольга с головой окунулась в карьеру.