Тарасов опечален разводом с Бузовой

Журналисты подкараулили Ольгу Бузову и Дмитрия Тарасова в ЗАГСе, где пара оформила развод. При этом репортеры засняли опечаленного футболиста и суетящуюся ведущую, которая, увидев камеры, быстро спряталась в машине.

Первым в один из столичных загсов прибыл Дмитрий Тарасов. Облаченный в черное стильное пальто, с модной укладкой футболист выглядел весьма удрученным. Журналисты сделали попытку поговорить со спортсменом, однако он отказался разговаривать с представителями прессы.

Как отмечает РЕН ТВ, футболист очень переживал из-за сложившейся ситуации и не находил себе места.

Ольга Бузова прибыла в загс позднее, когда Тарасова уже не было в помещении. Ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" предстаал перед журналистами в белоснежной блузке, черной кожаной юбке и косухе. Завершали образ очки.





Увидев представителей СМИ, Бузова засуетилась и быстро направилась к автомобилю, который поджидал ее возле загса. Стайка журналистов последовала за Ольгой, чтобы разживиться хоть каким-нибудь комментарием, однако телебрюнетка предпочла не разговаривать с прессой.

Напомним, ровно месяц назад Ольга Бузова подала на развод с Дмитрием Тарасовым. Что стало причиной разрыва, до сих пор точно неизвестно. В СМИ приводятся две самые распространенные версии: якобы Тарасов изменял Бузовой, и она больше не могла этого терпеть, и что Дмитрий мечтал о нормальной семье, рождении ребенка, а Ольга с головой окунулась в карьеру.