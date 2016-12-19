Российского актера сразил инфаркт

российского актера Алексея Якубова сразил инфаркт. Из-за проблем со здоровьем артист отменил запланированные гастроли в Латвию.

Звезде сериала "Проклятый рай" Алексею Якубову стало плохо прямо в столичном аэропорту. О том, что неважно себя чувствует, 56-летний артист пожаловался супруге. Именно она заставила его обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

"Я собирался вылететь в Ригу на антепризный спектакль "В джазе только девушки", и тут меня скрутило. Позвонил жене, она посоветовала немедленно обратиться в медпункт. Там сделали кардиограмму и обнаружили инфаркт. Сразу сняли с рейса и отвезли в больницу", – рассказал представителям прессы Якубов.

По дороге в больницу Алексей умудрился связаться с продюсером, чтобы сообщить ему о невозможности сыграть в спектакле. "Спасибо Олегу Акуличу из второго состава, он сразу вылетел в Ригу и заменил меня, несмотря на то что у него были другие планы", – отметил российский актер.

В настоящее время Алексей Якубов находится в больнице. Популярный артист не теряет присутствия духа и надеется, что в ближайшее время выпишится. "Надеюсь, через недельку отпустят. Хорошо, что не махнул рукой, а сразу пришел к врачам", – цитирует Алексея Якубова Eg.Ru.

К слову, в шаге от инфаркта оказалась популярная исполнительница Ольга Кормухина. В недавнем интервью она рассказала: "Мне духовник однажды после какого-то эфира на ТВ сказал срочно прекратить пост и обязательно есть масло. Я подумала: как это я подвиги спущу в канализацию. И не послушалась. Встретила Пасху, а на следующий день меня вытаскивали с того света – у меня чуть не случился инфаркт. То есть мой духовник увидел мое состояние, он вообще непростой батюшка".