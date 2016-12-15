Мужа Бузовой сняли с длинноногой брюнеткой

Пока Ольга Бузова залечивает душевные раны в окружении семьи в Санкт-Петербурге, ее пока еще муж Дмитрий Тарасов веселится на курорте. Футболист похвастался в соцсетях длинноногой брюнеткой.

Примечательно, что, будучи женатым на блондинке, спортсмен явно питает страсть к жгучим темноволосым барышням. Именно так выглядят две предполагаемые разлучницы, с которыми репортеры приписывают Тарасову интрижку: обладательница титула "Вице-Мисс Россия-2014" Анастасия Костенко и победительница конкурса "Московская красавица-2016" Анна Ушакова.

На свежем фото в Instagram Дмитрия теперь красуется еще одна брюнетка. На редкость длинноногая. "Как вам??? – поинтересовался у подписчиков Дмитрий. – #отдых #отпуск #семья".

Комментаторы пришли в восторг и отметили, что она "лучше Бузовой". Многим незнакомка понравилась. "Шикардос!", "Хорошая семья 😂", "Очередная длиннаногая дама сердца 😃😃😃😃", "Интересно сколька метров😂", "Как нам? Нам Нра!!!!", "понадобится лестница!))", "Ну хоть не поет, а молча улыбается) пора на море, и отключить телефон", "возьмите ее в сборную на ворота!!!!!", "Красивая пара! А девушка всяко лучше этой Бузовой", – оценили на высший бал брюнетку подписчики футболиста.

Как вам??? #отдых#отпуск#семья Фото опубликовано tarasov23 (@tarasov23) Дек 15 2016 в 8:46 PST

Однако были и мнения в поддержку ведущей "Дома-2". "С Олей лучше было", "Оля тебя украшала!👌❤❤", – вынесли вердикт почитатели Бузовой. Другие так и вовсе приняли незнакомку за жену Тарасова: "Все-таки с Бузовой полетел?!)))) что-то у нее с ногами не то, лабутены новые👠👠? 🙊🙊🙊". Некоторые стали отвешивать комплименты самому Дмитрию: "Ну ты всегда четкий бро💪💪😏😏😎😈", "Загорелый такой;-)", "Димаа тыы супеерр😻😻😻🙈🙈🙈!!!!!!" "Красатун".

В Турции кайф���� #отдых#релакс Фото опубликовано tarasov23 (@tarasov23) Дек 12 2016 в 3:13 PST

Интересно, что накануне Тарасов написал, что он не Мальдивах, как о том сообщали СМИ, а в Турции, но комментаторы быстро вывели его на чистую воду. "Мадьдивы это, а не Турция как Дмитрий под предыдущей фотографией написал... Потому что в декабре в Турции босиком никто не ходит и такого загара там в это время тоже добиться невозможно 😀", "В Турции в это время, особенно вечером форма одежды– кроссовки, свитер и ветровка, поскольку вечером градусов 13-15... да и к тому же оформление интерьера типичное для Мальдив🌴", – провели расследование пользователи Сети.

Напомним, папарацци подкараулили футболиста и его родных в московском аэропорту Шереметьево, когда они вылетали на отдых. Компанию Тарасову составили мать, сестра и племянники. Отметим, что Дмитрий очень нежно относится к маме, которая никогда не бросает своего сына в беде. Она была рядом, когда он неоднократно попадал в больницу. Дмитрий часто посвящает родительнице трогательные строки в соцсетях. "Мамины руки-тепло, Мамины очи-светло, Мамина сказка во сне, Мамины гены во мне, Мамины мысли со мной, Маме поклон мой земной. #мама #люблютебя #спасибозавсетебе", – написал как-то раз Тарасов.

